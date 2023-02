യുഎഇയിൽ താമസ വീസക്കാർക്ക് കുടുംബത്തെ കൂട്ടാൻ 3 മാസത്തെ സന്ദർശക വീസ

ദുബായ്∙ റസിഡന്റ് വീസയുള്ളവർക്ക് കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ 3 മാസ സന്ദർശക വീസ ലഭിക്കും. താമസ വീസയുള്ളവർക്ക് 3 മാസ വീസയിൽ സുഹൃത്തുക്കളെയും കൊണ്ടുവരാം.

ഇതിനായി റസിഡന്റ് വീസയുള്ളവർ 1000 ദിർഹം നിക്ഷേപമായി നൽകണം. ഈ പണം തിരികെ ലഭിക്കും. 3 മാസ വീസ വേണമെന്നുള്ളവർ ജിഡിആർഎഫ്എ വെബ്സൈറ്റിലോ ആമർ ടൈപ്പിങ് സെന്റർ വഴിയോ നേരിട്ട് അപേക്ഷ നൽകണം.



ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴിയുള്ള അപേക്ഷകളിൽ 3 മാസ വീസ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഏജൻസികൾ പറഞ്ഞു. ജിഡിആർഎഫ്എ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ബിസിനസ് പെർമിറ്റ്, തൊഴിൽ തേടാനുള്ള എൻട്രി പെർമിറ്റ്, ഗ്രീൻ വീസ നടപടികൾക്കുള്ള എൻട്രി പെർമിറ്റ്, രോഗികളെ അനുഗമിക്കാനുള്ള പെർമിറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം.

