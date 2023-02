യുഎഇയുടെ രണ്ടാം ബഹിരാകാശ ദൗത്യം: അവസാന നിമിഷം വിക്ഷേപണം മാറ്റി

അബുദാബി ∙ യുഎഇയുടെ രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ ക്രൂ 6 വിക്ഷേപണം “ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ അപാകത” റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനാൽ ലിഫ്റ്റ് ഓഫിന് രണ്ടു മിനിറ്റ് മുൻപ് മാറ്റിവച്ചു.

ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രശ്‌നം കാരണമാണ് മാറ്റിവയ്ക്കൽ. യുഎഇ സമയം ഇന്ന് രാവിലെ 10.45ന് ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽനിന്ന് സ്പേസ് എക്സ് ഫാൽക്കൺ–9 റോക്കറ്റിലായിരുന്നു ബഹിരാകാശ യാത്ര നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.



ഫാൽക്കൺ 9 ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മെർലിൻ എൻജിനുകൾ, ട്രൈ എഥിലാലുമിനിയം ട്രൈഥൈൽബോറോൺ (അല്ലെങ്കിൽ ടിഇഎ-ടിഇബി) എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള ജ്വലന ഉറവിടത്തിന്റെ പൂർണ ലോഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റയെ തടയുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായതാണ് ഇന്നത്തെ വിക്ഷേപണത്തിന് കാരണമായതെന്നും ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ മിഷൻ ടീമുകൾ തീരുമാനിച്ചതായും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സ്‌പേസ് എക്‌സ് ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊപ്പല്ലന്റ് നീക്കം ചെയ്യുകയും ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ഡ്രാഗൺ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ നിന്ന് ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് നാളത്തെ (28) വിക്ഷേപണ അവസരവും നാസയും സ്‌പേസ് എക്‌സും ഉപേക്ഷിക്കും. അടുത്ത ലോഞ്ച് ശ്രമം മാർച്ച് രണ്ടിനു യുഎഇ സമയം രാവിലെ 9.34നാണ്. ഇന്നത്തെ വിക്ഷേപണം തടഞ്ഞ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നത്തിന്റെ തീർപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. അടുത്ത വിക്ഷേപണ ശ്രമത്തിനു മുൻപ് നാസയും സ്‌പേസ് എക്‌സും മീഡിയ ടെലികോൺഫറൻസ് നടത്തി കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടും.

അറബ് ലോകത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് സുൽത്താൻ അൽ നെയാദിയുടെ ചരിത്ര യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. യാത്ര യാഥാർഥ്യമാകുമ്പോൾ അറബ് ലോകത്തുനിന്നുള്ള ആദ്യ ദീർഘകാല ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി എന്നതിനു പുറമേ ബഹിരാകാശത്തെ സുൽത്താൻ എന്ന വിശേഷണവും അല്‍ നെയാദിക്ക് ലഭിക്കും. സ്റ്റീഫൻ ബോവെൻ, വാറൻ ഹൊബർഗ്, ആൻഡ്രി ഫെഡ്‌യേവ് എന്നിവരാണ് സഹ സഞ്ചാരികൾ.

