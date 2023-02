മസ്‌കത്ത്∙ ഒമാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കൂടിയാലോചനകളുടെ 12ാം സെഷന്‍ തിങ്കളാഴ്ച മസ്‌കത്തില്‍ നടന്നു. ഒമാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ജനറല്‍ ഓഫിസില്‍ നടന്ന യോഗത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ കോണ്‍സുലര്‍ കാര്യ, പാസ്പോര്‍ട്ട്, വീസ, വിദേശ ഇന്ത്യന്‍ കാര്യങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി ഡോ. ഔസാഫ് യൂസുഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സംഘവും ഒമാന്‍ നയതന്ത്ര കാര്യ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി ശൈഖ് ഖലീഫ ബിന്‍ അലി അല്‍ ഹാര്‍ത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒമാന്‍ സംഘവും പങ്കെടുത്തു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ബിസിനസ്, നിക്ഷേപ അവസരങ്ങള്‍ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കോണ്‍സുലര്‍ കാര്യങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്തു. ഈ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന ജി20 യോഗങ്ങളില്‍ ഒമാന്റെ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നു. ഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡര്‍ അമിത് നാരംഗ്, ഒമാന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വകുപ്പ് മേധാവി ശൈഖ് ഹമദ് സെയ്ഫ് അല്‍ റവാഹി, ഇരുവശത്തുമുള്ള നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തു.

English Summary : Oman, India hold official session of talks to boost relations