ഒറ്റ രാത്രി, ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നത് 22 കോടി രൂപ; ഞെട്ടൽ മാറാതെ അബുദാബിയിലെ ഫിലിപ്പീൻ വനിത

ദുബായ് ∙ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് 22 കോടിയിലേറെ രൂപ (10 ദശലക്ഷം ദിർഹം) സ്വന്തമാക്കി ഇൗ വർഷത്തെ ആദ്യ മെഹ്സൂസ് ഭാഗ്യവതി. ഫിലിപ്പീൻ സ്വദേശിനിയായ അബുദാബിയിലെ സെയിൽസ് പ്രൊമോട്ടർ അർലിനാണ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രി നടന്ന മെഹ്സൂസ് നറുക്കെടുപ്പിൽ കോടികൾ സ്വന്തമാക്കി ഇൗ വർഷം ജേതാവാകുന്ന ആദ്യ വനിതയായത്.

കുടുംബവുമായി ബന്ധമുള്ള നമ്പരുകൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നു

12 വർഷമായി അബുദാബിയിൽ താമസിക്കുന്ന 40 കാരിയായ അർലിൻ ഈ വർഷം ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് കോടീശ്വരനാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫിലിപ്പീൻ പ്രവാസിയുമാണ്. ജനുവരി അവസാനത്തിൽ ഫിലിപ്പിനോ പ്രവാസിയും സ്റ്റോർ മാനേജരുമായ റസൽ റെയ്‌സ് തുഅസോൺ (34) മറ്റൊരു റാഫിൾ നറുക്കെടുപ്പിൽ 15 ദശലക്ഷം ദിർഹം നേടിയിരുന്നു. 2021-ൽ മെഹ്‌സൂസ് നറുക്കെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചതു മുതൽ അർലിൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഫിലിപ്പീൻ സ്വദേശികൾ മൾട്ടി മില്യണയർമാരായി.

117-ാമത് സൂപ്പർ സാറ്റർഡേ നറുക്കെടുപ്പിലാണ് അർലിൻ വിജയിച്ചത്. അർലിന്റെ ഭർത്താവാണ് അഞ്ചു നമ്പറുകളായ 9, 10, 13, 28, 29 തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇൗ നമ്പരുകൾ തന്റെ കുടുംബപരവും വ്യക്തിപരവുമായ അവസരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നതിനാൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് അർലിൻ പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തികമായി വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അർലിനെ ഭാഗ്യം തേടിയെത്തിയത്. തന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും കുടുംബങ്ങളെയും സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നതിന് വരുമാനത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും ഇൗ യുവതിക്ക് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നു വായ്പ വാങ്ങിയാണ് ജീവിച്ചത്.

നറുക്കെടുപ്പിൽ വിജയിയായി എന്നറിയിച്ച് മെഹ്സൂസ് അധികൃതർ അയച്ച ഇ–മെയിലിനെക്കുറിച്ച് ഭർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടു ദിവസമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മെഹ്സൂസ് ടിക്കറ്റെടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ 17 ദിർഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്റെ ഭർത്താവ് പുറത്ത് പോയി എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് 20 ദിർഹം കൂടി നിക്ഷേപിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചത്തെ കുപ്പി വെള്ളം 35 ദിർഹത്തിന് വാങ്ങിയത് വഴി നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനായത്.

ഒാരോ തവണ ടിക്കറ്റെടുക്കുമ്പോഴും 100,000 ദിർഹം നേടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 10,000,000 ദിർഹം ഗ്രാൻഡ് പ്രൈസ് നേടിയെന്ന ഇ–മെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടലോടെ ഞാൻ പലതവണ പൂജ്യങ്ങൾ എണ്ണി ഉറപ്പുവരുത്തി. സമ്മാനത്തുക ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾക്കും വീടുകൾ നിർമിക്കും. കൂടാതെ, കുറച്ച് ഭാഗം നാട്ടിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

അഞ്ച് ഫിലിപ്പീൻ മെഹ്‌സൂസ് കോടീശ്വരന്മാർ

ഏറ്റവും പുതിയ ഇൗ വിജയത്തോടെ, രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ 3,76,000,000 ദിർഹം സമ്മാനത്തുകയായി മെഹ്‌സൂസ് നൽകിയതായി മെഹ്സൂസ് സിഇഒ ഫരീദ് സംജി പറഞ്ഞു. ഇതിൽ അഞ്ച് പേർ ഫിലിപ്പീൻ സ്വദേശികളാണ്.

