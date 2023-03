ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം; മേയ് 1ന് അൽ ഇത്തിഹാദ് സ്ട്രീറ്റിൽ ഭീമൻ ചുമർചിത്രം തെളിയും

ദുബായ്∙ എമിറേറ്റ്‌സ് സൊസൈറ്റി ഫോർ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എമിറേറ്റ്‌സ് ഡ്രോയുടെ പിന്തുണയോടെ “ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം” എന്ന പേരിൽ പുതിയ ക്യാംപെയിൻ ആരംഭിച്ചു. യുഎഇയിലെ ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർധിപ്പിക്കുക, വ്യാപാരികളുമായുള്ള ബന്ധം നിയന്ത്രിക്കുക, വിവിധ തരത്തിലുള്ള വാണിജ്യ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ പോരാടുക എന്നിവയാണ് ക്യാംപെയിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അൽ ഇത്തിഹാദ് സ്ട്രീറ്റിൽ 100 മീറ്റർ നീളവും 10 മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ചുമർചിത്രം മേയ് 1-ന് പുറത്തിറക്കും.

സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് എമിറേറ്റ്‌സ് സൊസൈറ്റി ഫോർ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക് ഷൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് ഖലീഫ അൽ മുഹൈരി വിശദീകരിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം യുഎഇ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി അവരുടെ കടമകൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിലും ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹിക അവബോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഴത്തിലാക്കുന്നതിനും സംഭാവന നൽകാൻ കമ്പനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലെ സൊസൈറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ബോധവൽക്കരണ ചുവർചിത്രത്തിലൂടെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. വ്യക്തികളിലും സമൂഹത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത എമിറേറ്റ്സ് ഡ്രോയുടെ മാർക്കറ്റിങ് മേധാവി പോൾ ചാദർ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

സുതാര്യത, ഉയർന്ന രാജ്യാന്തര നിലവാരം എന്നിവയ്ക്ക് ആഗോള പ്രശസ്തിയുള്ള ഒരു എമിറേറ്റ്സ് സംഘടന എന്ന നിലയിൽ എമിറേറ്റ്‌സ് ഡ്രോ 'ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം' എന്ന സംരംഭം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഈ സംരംഭം എമിറേറ്റ്‌സ് ഡ്രോയുടെ പ്രധാന മൂല്യങ്ങളോടും പ്രത്യാശയുടെ പ്രകാശഗോപുരമായിരിക്കുന്നതിനും ഭാവിയെ എല്ലാവർക്കും മികച്ചതും കൂടുതൽ ശോഭയുള്ളതുമാക്കുന്നതിനുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുമായി യോജിപ്പിക്കുന്നു. യുഎഇയുടെ തീരങ്ങളിൽ പവിഴപ്പുറ്റുകളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത പരിപാടിയായ പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രേരകശക്തിയായ സംഘടനയുടെ മുദ്രാവാക്യം 'നല്ല നാളേയ്ക്ക്' എന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary : Emirates Society for Consumer Protection launches 'Our Responsibility is Your Protection' initiative