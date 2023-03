അതിരുഭേദിച്ച് മനപ്പൊരുത്തം; സ്വദേശി– വിദേശി വിവാഹങ്ങൾ കൂടുന്നു

ഷാർജ∙ സ്വദേശികൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാനിഷ്ടം വിദേശികളെ. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ കോടതി മുഖേന നടന്ന 7774 വിവാഹങ്ങളിൽ 73 ശതമാനത്തിൽ വധുവോ വരനോ വിദേശിയായിരുന്നു. ഷാർജ, അജ്മാൻ, ഉമ്മുൽഖുവൈൻ, ഫുജൈറ എമിറേറ്റുകളിൽ നടന്ന വിവാഹങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടത്.

ഇമറാത്തി യുവാക്കളാണ് വിദേശി വിവാഹത്തിൽ മുന്നിൽ. 1639 ഇമറാത്തി വനിതകളും 4497 പുരുഷന്മാരും വിദേശ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തിയവരാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹങ്ങൾ നടന്നത് ഷാർജയിലാണ്, 3968 വിവാഹങ്ങൾ. ഇതിൽ 3073 വിവാഹങ്ങളിലും വധുവാണ് വിദേശി. 895 വിവാഹങ്ങളിൽ വരനും. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് അജ്മാൻ.

2589 വിവാഹങ്ങൾ അതിർത്തി കടന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഫുജൈറയിൽ 787 വിവാഹങ്ങളും ഉമ്മുൽഖുവൈനിൽ 430 വിവാഹങ്ങളും ‘അതിരു കടന്നു’.4 എമിറേറ്റുകളിലായി 11 കോടതികളിലാണ് വിവാഹകരാറുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക. വിവാഹ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ദമ്പതികളും ബന്ധുക്കളും കോടതികളിൽ ഹാജരാകേണ്ടതില്ല.

ഇരുകൂട്ടരും ഒരേ സമയത്ത് നിശ്ചിത ഇടങ്ങളിൽ ഹാജരായി ഓൺലൈൻ വഴി വിവാഹ നടപടിക്രമങ്ങൾ കോടതി പ്രതിനിധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാം. നീതിന്യായ മന്ത്രാലയമാണ് വിവാഹ ക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കിയത്.

English Summary : Marriage Between Emiratis and foreigners increase in UAE