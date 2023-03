മസ്‌കത്ത് ∙മലയാളമുള്‍പ്പെടെ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമകളുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനായി സുല്‍ത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാന്‍. ഒമാന്റെ തനത് പ്രകൃതി ദൃശ്യ ഭംഗിയും താങ്ങാനാവുന്ന ചെലവും അധികൃതരുടെ അനുകൂല മനോഭാവവുമാണ് സിനിമാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍.‌ഒമാനിലെ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും മരുഭൂമിയും സിനിമാ ചിത്രീകരണ തിരക്കിലാണിപ്പോള്‍. അതില്‍ ഒടുവിലത്തേതാണ് ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയായ ഏജന്റ്. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഷകളില്‍ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമ, തെലുഗിലാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഒമാനിലെ മരുഭൂമിയും മണല്‍ക്കൂനകളും റൂവിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളുമെല്ലാമാണ് സിനിമയില്‍ പ്രധാനമായും ചിത്രീകരിച്ചത്. ഹഠാദാകര്‍ഷിക്കുന്ന ദൃശ്യ സാധ്യതകളുള്ള രാജ്യമാണ് ഒമാനെന്ന് ഏജന്റ് സിനിമയുടെ സംവിധായകന്‍ സുരേന്ദര്‍ റെഡ്ഢി പറഞ്ഞു. മരുഭൂമിയും കടലും കൂറ്റന്‍ പര്‍വതനിരകളും നിറഞ്ഞ അപൂര്‍വ പ്രകൃതി മിശ്രണമാണ് ഒമാന്റെത്. ഇത് കാണികള്‍ക്ക് അത്ഭുത ദൃശ്യവിരുന്നാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വക്കന്തം വംശി രചന നിര്‍വഹിച്ച സിനിമ ചാരപ്രവര്‍ത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ആണ്. മമ്മൂട്ടി, അഖില്‍ അക്കിനേനി, സാക്ഷി വൈദ്യ, ദിനോ മോറിയ, വിക്ര തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്. ഹംഗേറിയന്‍ തലസ്ഥാനമായ ബുഡാപെസ്റ്റില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളാണ് ഒമാനില്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. നിരവധി കാര്‍ റേസിങ്ങുകളും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളും ഒമാനില്‍ വെച്ചാണ് ചിത്രീകരിക്കുക.

രസ്ത എന്ന മലയാളം സിനിമയുടെ ഒമാനിലെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് പൂര്‍ത്തിയായത്. അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ ബോളിവുഡ് ചിത്രം വണ്‍സ് അപോണ്‍ എ ടൈം ഇന്‍ മുംബൈ ദൊബാര, നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ്, ഇന്ത്യന്‍ സിനിമകളും അറബി സിനിമകളും ഒമാനില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ഹ്രസ് ചിത്രങ്ങളും ഫീച്ചര്‍ സിനിമകളും ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അധികൃതര്‍ നിരവധി ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാല്‍ നിരവധി സിനിമാ കമ്പനികള്‍ ഒമാനിലെ ചിത്രീകരണത്തിന് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമകളുടെയും ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടികളുടെയും പ്രധാന ലൊക്കേഷനായി രാജ്യത്തെ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടാന്‍ വാണിജ്യ, വ്യവസായ, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയം, പൈതൃക- ടൂറിസം മന്ത്രാലയം, വിവര പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം എന്നിവയുമായി ചേര്‍ന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രാലയം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് ധാരാളം നിക്ഷേപ സാധ്യതകളണ്ടാകും. ഒമാനെ സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രമാക്കി ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നതിന് ആക്ഷന്‍ ഫിലിംസ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ കമ്പനി, ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍സ് റൈസിംഗ് കമ്പനി എന്നിവയുമായി ഒമാന്‍ ചേംബര്‍ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഡസ്ട്രി (ഒസി സിഐ) കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കരാര്‍ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു.

ഒമാനിലെ പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിതയും സംവിധാനങ്ങളും അധികൃതരില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന മികച്ച പിന്തുണയും സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിന് സുല്‍ത്താനേറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്ന് ഏജന്റെ സിനിമ സഹ നിര്‍മാതാവും പ്രവാസി വ്യവസായിയുമായ തിരുവല്ല സ്വദേശി റനി ജോണ്‍സന്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary : Sultanate of Oman becomes hotspot for film shooting