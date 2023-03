ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദം; വനിതാ കരാർ തൊഴിലാളികൾക്കായി പുതിയ ജോയിന്റ് സബ് കമ്മിറ്റി

ദോഹ∙ രാജ്യത്തെ കരാർ തൊഴിലാളികളായ വനിതകളുടെ ശബ്ദമാകാൻ പുതിയ ജോയിന്റ് സബ് കമ്മിറ്റി. തൊഴിലിടങ്ങളിലെയും താമസസ്ഥലങ്ങളിലെയും പ്രശ്‌നങ്ങളും ആശങ്കകളും പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള വേദിക്ക് തുടക്കമായി. ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷനും (ക്യുഎഫ്) ഇന്റർനാഷനൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷനും (ഐഎൽഒ) തൊഴിൽ മന്ത്രാലയവും ചേർന്നാണ് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വനിതാ തൊഴിലാളികൾക്ക് മാത്രമായി പ്രഥമ ജോയിന്റ് സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്.

നിലവിൽ പുരുഷ-വനിതാ കമ്മിറ്റികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കുറവാണെന്ന് ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷൻ അധികൃതർ നടത്തിയ ഓഡിറ്റുകളിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമ ചർച്ചകൾ ഭൂരിപക്ഷമായ പുരുഷ തൊഴിലാളികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതായതിനാൽ വനിതാ തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആശങ്കകളും പലപ്പോഴും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ പോകുകയാണ്. ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്.

പുരുഷ-വനിതാ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യേകം താമസ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ അധികൃതരെ അറിയിക്കാനുള്ള അവസരം പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് വനിതകൾക്ക് വളരെ കുറവാണ്. പുരുഷ പ്രതിനിധി മുഖേന വനിതകളുടെ ആശങ്കകൾ കൃത്യമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. വനിതകൾക്കു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സബ് കമ്മിറ്റിയിലൂടെ പുരുഷന്മാരുടെ അതേ അവസരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും അവർക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് ക്യുഎഫ് വർക്കേഴ്‌സ് വെൽഫയർ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ നൂറ എച്ച്.എൽ. ഇബ്രാഹിം വ്യക്തമാക്കി.

തുറന്ന സാമൂഹിക സംവാദത്തിലൂടെ വനിതാ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുമെന്നു മാത്രമല്ല ഇത്തരം കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാകുമെന്നും ദോഹയിലെ ഐഎൽഒ ഓഫിസ് സോഷ്യൽ ഡയലോഗ് ടെക്‌നിക്കൽ സ്‌പെഷലിസ്റ്റ് മാരി ജോസ് തായ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉപസമിതിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് മുന്നോടിയായി ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷനിലെ 200 കരാർ തൊഴിലാളികളായ വനിതകൾക്ക് ജോയിന്റ് കമ്മിറ്റികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണമാണ് ആദ്യം നൽകിയത്.

തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അവർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 19 പേർക്ക് ചുമതലകളെക്കുറിച്ചും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായ പരിശീലനവും നൽകിയ ശേഷമാണ് സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷനും ഐഎൽഒയും തമ്മിലുള്ള പ്രാരംഭ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഭാഗമായി 2019 ലാണ് രാജ്യത്ത് ജോയിന്റ് കമ്മിറ്റികൾ നിലവിൽ വന്നത്.

ഇതൊരു തുടക്കമാണ്. തുറന്ന ചർച്ചകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്-നൂറ എച്ച്.എൽ.ഇബ്രാഹിം, ക്യുഎഫ് വർക്കേഴ്‌സ് വെൽഫയർ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ.

English Summary: First joint sub-committee for female workers established by QF and ILO in Qatar