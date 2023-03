മക്ക∙ പ്രായമായവരെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരെയും ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ (ഇവി) ഹറമിൽ സജ്ജമാക്കി.

9,000 - ലേറെ ഇവി വാഹനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഇവി വാഹനങ്ങൾ ആവശ്യക്കാ​ർക്ക് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം.

