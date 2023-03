വൻ ഹിറ്റായി ഷാർജ ഹെറിറ്റേജ് ഡേയ്സ്; സന്ദർശക പ്രവാഹം

ഷാർജ∙ യുഎഇയുടെയും അറബ് നാടിന്റെയും പൈതൃകക്കാഴ്ചകളൊരുക്കുന്ന ഷാർജ ഹെറിറ്റേജ് ഡേയ്സ് വൻ ഹിറ്റ്. ആദ്യത്തെ ആറു ദിവസങ്ങളിൽ ആകെ 59,366 പേർ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി റോളയിലെ പൈതൃക നഗരത്തിലെത്തിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ആദ്യ ദിനം 5,894 സന്ദർശകരെത്തി. രണ്ടാം ദിവസം ഇത് ഇരട്ടിയായി –ഏകദേശം 10,978 സന്ദർശകർ. മൂന്നാം ദിവസം 12,135 പേരും. ഓരോ ദിവസവും 4,000-ത്തിലേറെ പുതിയ സന്ദർശകർ രേഖപ്പെടുത്തി. നാലാം ദിവസം 16,563 , അഞ്ചാം ദിവസം 6,232, ആറാം ദിവസം 7,564 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു തുടർന്നു സന്ദർശകര്‍ ഉയർന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള ആകെ സന്ദർശകർ 59,366. ഇന്ത്യയടക്കം വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ് അറബ് ജീവിതത്തിന്റെ പൊയ്പോയ വസന്ത കാലത്തെ മുന്നിൽ അണിനിരത്തുന്ന പൈതൃക ദിനങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചത്.

സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം അനുദിനം വർധിക്കുന്നത് പൈതൃകദിനങ്ങളുടെ പൊതു താൽപര്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായും ഇതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഷാർജ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹെറിറ്റേജ് (എസ്‌ഐഎച്ച്)ചെയർമാനും സുപ്രീം ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ ഡോ. അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ മുസല്ലം പറഞ്ഞു. ഇത് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക അവബോധത്തെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായി ഷാർജ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതിനു കാരണം ഇതാണ്. പുതിയതും അതുല്യവുമായവ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമായി തുടരും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വൻതോതിലുള്ള സന്ദർശകപ്രവാഹമുണ്ടാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു,

കലാ സാംസ്കാരിക, പരിസ്ഥിതി പരിപാടികൾ ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നു. ഒരു കുടക്കീഴിൽ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും അനുഭവിക്കുക എന്നതാണ് ഇൗ ആഘോഷം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹോബികളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ട്.

ഹഖ് അൽ ലൈല സന്തോഷം പകരുന്നു

ഷാർജ പൈതൃകദിനങ്ങളില്‍ എമിറാത്തി വേഷത്തിലെത്തിയ ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ ഹഖ് അൽ ലൈല ആഘോഷിച്ചു. കുടുംബങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചു കുട്ടികൾക്കു നാടിന്റെ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും ചരിത്രവുമെല്ലാം ആധികാരികവും മനോഹരവുമായി മനസിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ഷാർജ ഹെറിറ്റേജ് ദിനങ്ങളുടെ പ്രധാന പരിപാടികളിലൊന്നാണ് ഹഖ് ഇൻ ലൈല എന്ന് അൽ മുസല്ലം പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്കു പരമ്പരാഗത സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തു .

കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം, അടുപ്പം, സന്ദർശനം, ബന്ധുത്വം എന്നിവയെല്ലാം സമൂഹത്തിന്റെ ഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കുട്ടികളെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബന്ധുബന്ധങ്ങൾ പരിപാലിക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക, ദേശീയതയിൽ അഭിമാനിക്കുക തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

