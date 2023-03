വനിതകൾക്കായി ആസ്റ്റർ പ്രത്യേക ക്ലിനിക്കുകള്‍ ആരംഭിച്ചു

ഷാര്‍ജ ∙ വനിതാദിനാഘോഷത്തില്‍ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഊന്നല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഷാര്‍ജയിലെ ആസ്റ്റര്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍. സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുതിനായി 12 പുതിയ വനിതാ ക്ലിനിക്കുകള്‍ ആരംഭിച്ചു. എലിവേറ്റ് ഹെര്‍ ഹെല്‍ത്ത് ആന്‍ഡ് വെല്‍നെസ് എന്ന പേരില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാദിനാഘോഷവും ക്ലിനിക്കുകളുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടി പ്രിയാമണി നിര്‍വഹിച്ചു.

ചടങ്ങില്‍ വിവിധ മേഖലകളില്‍നിന്നുള്ള വനിതകളും പങ്കെടുത്തു. ആസ്റ്ററിലെ ചികിത്സയിലൂടെ രോഗമുക്തി നേടിയ സ്ത്രീകളുടെ ഒത്തുച്ചേരലിനുള്ള വേദി കൂടിയായി വനിതാദിനാഘോഷം. ആരോഗ്യമുള്ള സമൂഹത്തെ വാര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ ആരോഗ്യമുള്ള സ്ത്രീകള്‍ ഉണ്ടാവണം എന്ന ആശയം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനമെന്ന് ഷാര്‍ജ ആസ്റ്റര്‍ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സിഒഒ ഗൗരവ് ഖുറാന പറഞ്ഞു. ഈ ക്ലിനിക്കുകളില്‍ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളായ പിസിഒഡി, പിസിഒഎസ്, മെനോപ്പോസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കും. കൂടാതെ ബുധനാഴ്ചകളില്‍ സത്രീകള്‍ക്കായി കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് കണ്‍സള്‍ട്ടേഷനും പരിശോധനകളും ലഭ്യമാക്കും. ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഈ പദ്ധതി വളരെ ആശ്വാസകരവും ഉപകാരപ്രദവുമായിരിക്കും.

ഷാര്‍ജയിലും യുഎഇയിലെ വടക്കേ എമിറേറ്റ്‌സിലുമുള്ള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്താനായി പ്രത്യേക പ്രവിലേജ് കാര്‍ഡുകളും ഷാര്‍ജയിലെ ആസ്റ്റര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇരുപതിലധികം സ്‌പെഷ്യാലിറ്റിയും അമ്പതിലേറെ ഡോക്ടര്‍മാരുമുള്ള ആശുപത്രിയിലെ റേഡിയോളജി, ലാബ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും മിതമായ നിരക്കില്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ പ്രിവിലേജ് കാര്‍ഡ് സഹായിക്കും.

Englsih Summary: Aster pledges to ‘elevate her health’, launches women-centric program on Women’s Day