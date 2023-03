ദുബായിലെ സ്വകാര്യസ്കൂളുകളിൽ അടുത്ത അധ്യയന വർഷം ഫീസ് വർധിക്കും

ദുബായ് ∙ ദുബായിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ അടുത്ത (2023-24) അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള ട്യൂഷൻ ഫീസിൽ 3 ശതമാനം വർധനവ് വരുത്താൻ ദുബായ് നോളജ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി (കെഎച്ച്‌ഡിഎ) അനുമതി.

എമിറേറ്റിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും സ്വകാര്യ സ്‌കൂൾ നടത്തിപ്പിനുള്ള ചെലവും കണക്കിലെടുത്താണ് ഫീസ് വർധന അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഫീസ് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നിരക്ക് ദുബായ് സ്‌കൂൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബ്യൂറോയിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ സ്‌കൂളിന്റെയും ഏറ്റവും പുതിയ പരിശോധനാ റേറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരേ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റേറ്റിങ് നിലനിർത്തുന്ന സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്ക് അവരുടെ ഫീസ് 3 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ സ്കൂൾ ഫീസ് ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിൽ അർഹതയുണ്ട്.

വാർഷിക റേറ്റിങ്ങിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ഫീസ് വർധനയ്ക്ക് അർഹതയില്ല. ഏറ്റവും പുതിയ പരിശോധനകളിൽ റേറ്റിങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ഫീസ് ചട്ടക്കൂടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളനുസരിച്ച് ഫീസ് വർധിപ്പിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

English Summary : Private schools in Dubai to increase fees next academic year