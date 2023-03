ഇറാൻ-സൗദി ബന്ധം പുനരാരംഭിച്ചത് രണ്ടു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചകളുടെ ഫലം

റിയാദ്∙ രണ്ടു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചകളുടെ ഫലമായാണ് ഇറാനുമായുള്ള ബന്ധം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സൗദി കരാർ ഉണ്ടായതെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ രാജകുമാരൻ.

Also read: യുഎഇയിൽ പണം സ്വീകരിച്ച് തെറ്റായ ഉള്ളടക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ 20 ലക്ഷം ദിർഹം പിഴയും തടവും

ചൈനയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനു സൗദിയും ഇറാനും കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം പ്രാദേശിക ചാനലിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഫൈസൽ രാജകുമാരൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വിജയകരമായ മാർഗമാണു സംഭാഷണം എന്ന സൗദിയുടെ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടായത്.

ഇറാനുമായുള്ള സംഭാഷണം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല അയൽപക്കത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തോടുള്ള ബഹുമാനം, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കൽ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തങ്ങൾ ധാരണയിലെത്തിയതെന്ന് ഫൈസൽ രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു.

സൗദി അറേബ്യ ഭാവിയിൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെയാണ് നോക്കുന്നതെന്നും ഇറാനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കാനും മേഖലയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും മേഖലയുടെ സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Iran and Saudi Arabia agree to restore ties after China-brokered talks