ഷാർജ∙ ലോഹ ഉൽപന്നങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച സംഭരണശാലയ്ക്ക് തീപിടിച്ചു. ആളപായമില്ല. വൻ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു.

ഷാർജ അൽനഹ്ദയിൽ വ്യവസായ മേഖല–7ൽ ഇന്നലെ രാവിലെ പത്തേമുക്കാലിനായിരുന്നു അഗ്നിബാധ. ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാസേന അര മണിക്കൂറിനകം തീയണച്ചു.

സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ വെയർഹൗസിലേക്കു തീ പടരുന്നതും തടഞ്ഞതിനാൽ വൻ അത്യാഹിതം ഒഴിവായി. അഗ്നിബാധയുടെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു.

