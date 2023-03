വിപണിയിലാകെ നോമ്പൊരുക്കം

ദോഹ∙ 913 ഭക്ഷ്യ-ഭക്ഷ്യേതര ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചും ഓഫറുകൾ നൽകിയും റമസാനെ വരവേൽക്കാൻ വിപണി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

Read also : മോൺസ്റ്റർ ആണ് സ്റ്റാർ

വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയമാണ് സാധനങ്ങൾക്ക് വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത് ഞായറാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലായി. രാജ്യത്തെ പ്രധാന വിൽപനശാലകളുടെ സഹകരണവുമുണ്ട്. നോമ്പ് മാസം പൂർത്തിയാകുന്നതു വരെ വിലക്കുറവിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം.

റമസാനിൽ അരി, ക്ഷീര ഉൽപന്നങ്ങൾ, പാൽപൊടികൾ, തേൻ, ധാന്യം, കോൺ ഫ്‌ളേക്‌സ്, കോഫി, പഞ്ചസാര, ജ്യൂസ്, ചീസ്, കുടിവെള്ളം, പേപ്പർ നാപ്കിൻസ്, വാഷിങ് പൗഡർ, മാലിന്യബാഗുകൾ, പേസ്ട്രികൾ, പാസ്ത, ശീതികരിച്ച പച്ചക്കറികൾ, ഭക്ഷ്യ എണ്ണ, മുട്ട, ഇറച്ചി ഉൽപന്നങ്ങൾ, നെയ്യ്, ഉപ്പ്, ശുചീകരണ സാമഗ്രികൾ എന്നിങ്ങനെ അവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കാണ് വില കുറച്ചത്.

എല്ലാ വർഷവും റമസാനിൽ നിത്യേപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് വിലക്കുറവ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം വിലകുറച്ചത് 801 ഉൽപന്നങ്ങൾക്കായിരുന്നു. മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ച വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക കച്ചവടക്കാർ ഈടാക്കിയാൽ അക്കാര്യം അധികൃതരെ അറിയിക്കാം. റമസാനിൽ അമിത വില ഈടാക്കുന്നത് പ്രതിരോധിക്കാനും ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനുമായി കർശന പരിശോധനയും ഉണ്ടാകും.

രാജ്യത്തെ സഫാരി, ലുലു, അൽമീറ തുടങ്ങിയ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും റമസാൻ വിപണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ച വിലക്കുറവിനു പുറമേ പലവ്യജ്ഞനങ്ങൾ, പച്ചക്കറി-പഴം, ഇറച്ചി-മീൻ, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, തുണിത്തരങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ പ്രത്യേക ഓഫറുകളും വിലക്കിഴിവുമുണ്ട്. പാചകം ചെയ്യാൻ അറേബ്യൻ ശൈലിയിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ മുതൽ ഈദ് നാളുകളിൽ ധരിക്കാനുള്ള ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങൾ വരെ വിപണിയിൽ സുലഭമായിക്കഴിഞ്ഞു.

English Summary : Doha markets ready to welcome Ramadan with prices of over 900 goods reduced