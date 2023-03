മോൺസ്റ്റർ ആണ് സ്റ്റാർ

ദോഹ∙ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ ഇൻഫ്‌ളേറ്റബിൾ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ കോഴ്‌സിനുള്ള ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡ് ഇവന്റ് ആൻഡ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് (ഇ-ത്രീ)കമ്പനിക്ക് സ്വന്തം.

Read also : വിപണിയിലാകെ നോമ്പൊരുക്കം

ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷനിലെ എജ്യുക്കേഷൻ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പാർക്കിങ് ഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഇൻഫ്‌ളേറ്റ റൺ ഇവന്റിലാണ് ഏറ്റവും നീളമേറിയ ഇൻഫ്‌ളേറ്റബിൾ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ കോഴ്‌സ് സജ്ജമാക്കിയത്. ഇൻഫ്‌ളേറ്റ മോൺസ്റ്റർ എന്നാണ് ഇതിന് പേര്. 60 വിഭാഗങ്ങളിലായി സാഹസികവും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതുമായ കളികളാണ് 1,055.225 മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഇൻഫ്‌ളേറ്റബിൾ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ കോഴ്‌സിലുള്ളത്. 8 മീറ്ററാണ് ഉയരം. സ്‌കോട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ കോണിഫോക്‌സ് അഡൈ്വഞ്ചർ പാർക്കിലെ ഇൻഫ്‌ളേറ്റബിൾ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ കോഴ്‌സിന്റെ 568.10 മീറ്റർ എന്ന റെക്കോർഡ് ആണ് ഇ-ത്രീ കമ്പനി മറികടന്നത്.

ഈ മാസം 18 വരെ ഇൻഫ്‌ളേറ്റ റൺ ആസ്വദിക്കാം. 6 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരെ മാത്രമേ ഇൻഫ്‌ളേറ്റ മോൺസ്റ്ററിലെ കളികൾ ആസ്വദിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ. കുടുംബ സൗഹൃദ പരിപാടിയിൽ ഇൻഫ്ളേറ്റബിൾ കണ്ടിന്യൂസ് കോഴ്സ്, റേസ്, ഡോം, പാർക്ക്, ഇൻഫ്ളേറ്റ ഡോം, കാർണിവൽ ബൂത്തുകൾ, മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് ഇൻഫ്ളേറ്റബിൾ ഡിസ്പ്ലേ തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ആസ്വദിക്കാനും കാണാനും കാഴ്ചകൾ ഏറെയുണ്ട്. മേഖലയിൽ തന്നെ ഇതാദ്യമായാണ് ഇൻഫ്ളേറ്റ റേസ് നടക്കുന്നത്. തത്സമയ ഡിജെ, ഡാൻസ്, റോമിങ്-സ്റ്റേജ് പ്രകടനങ്ങൾ, ഫോട്ടോ ബൂത്ത് തുടങ്ങി വേറെയും പരിപാടികളുണ്ട്. പ്രവേശനം സൗജന്യമാണെങ്കിലും റേസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിശ്ചിത ഫീസ് നൽകണം. ടിക്കറ്റുകൾക്ക്: https://inflatarun.com/

English Summary : Guinness record for longest inflatable obstacle course set in Qatar