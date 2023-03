മലയാളി ഡ്രൈവർക്ക് അബുദാബി നറുക്കെടുപ്പ് ഭാഗ്യം; സമ്മാനം നേടി മറ്റു രണ്ടു പ്രവാസികളും

അബുദാബി ∙ ബിഗ് ടിക്കറ്റിന്റെ ഗ്യാരണ്ടീഡ് പ്രതിവാര ഇ-ഡ്രോയുടെ ഈയാഴ്‌ചയിലെ നറുക്കെടുപ്പിൽ മലയാളി ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർക്ക് 22 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ വീതം ലഭിച്ചു. ബിജിൻ മധുസൂദനനാണ് മലയാളിയായ ഭാഗ്യവാൻ. മൂന്നു ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓരോ ആഴ്‌ചയും 100,000 ദിർഹം വീതം നൽകുന്ന നറുക്കെടുപ്പാണിത്.

Read Also: ഇന്ത്യക്കാരനെ ജയിൽ മോചിതനാക്കാൻ 2 കോടി രൂപ പിരിച്ചു സൗദി പൗരൻ; ദൈവം അയച്ചതെന്നു അവതേഷ്

കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി അബുദാബിയിൽ താമസിക്കുന്ന ബിജിൻ നിലവിൽ അബുദാബി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്ന ബിഗ് ടിക്കറ്റ് അവധിക്കാലത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ബിഗ് ടിക്കറ്റ് നറുക്കെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് 2015-ൽ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി കേട്ടപ്പോൾ മുതൽ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതായി ബിജിൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം തനിക്ക് ഇതിലും വലിയ സമ്മാനം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്റെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രശ്മി അഹൂജയാണ് ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇ-ഡ്രോ വിജയി. മാർച്ചിൽ നടന്ന ആദ്യ പ്രതിവാര ഇ-ഡ്രോയിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് സ്വദേശിയായ താമസിക്കുന്ന രശ്മി അഹൂജ 22 ലക്ഷം രൂപയുടെ രണ്ടാമത്തെ വിജയിയായി. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന രശ്മി നിലവിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ അഡ്വൈസറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഭർത്താവിനും അവളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പമാണ് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയത്. ‌

ഇന്ത്യക്കാരനായ വിശാൽ രത്തൻപാൽ ആണ് മൂന്നാം ആഴ്‌ചയിലെ ഇ-ഡ്രോ വിജയി. വൺ–എ ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന വിശാൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ബിഗ് ടിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി കേട്ടതിന് എല്ലാ മാസവും ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നു. ഐടി കൺസൾട്ടന്റായ യുവാവ്തന്റെ കടം തീർക്കാൻ പണം ഉപയോഗിക്കുമെന്നും ബാക്കി തുക കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും പങ്കിടുമെന്നും പറഞ്ഞു. ‌

പ്രതിവാര ഇലക്‌ട്രോണിക് നറുക്കെടുപ്പിൽ മൂന്ന് വിജയികൾക്ക് എല്ലാ ആഴ്‌ചയും 100,000 ദിർഹം സമ്മാനിക്കും. പ്രമോഷൻ തീയതികളിൽ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്ന ഏതൊരാൾക്കും 2023 ഏപ്രിൽ 3-ന് 20 ദശലക്ഷം ദിർഹത്തിന്റെ വൻ സമ്മാനം നേടാനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും. ബിഗ് ടിക്കറ്റിന്റെ ആരാധകർക്ക് മാർച്ച് 31 വരെ www.bigticket.ae എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ സന്ദർശിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അബുദാബി ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ടിലും അൽ ഐൻ ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ടിലും സ്റ്റോർ കൗണ്ടറുകളുമുണ്ട്.

English Summary: Three expats win Dh100,000 each in Big Ticket draw