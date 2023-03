പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരേ മനസ്സാണ്

ദുബായ്∙ സിറിയയിലെയും തുർക്കിയിലെയും ഭൂകമ്പ ബാധിതർക്ക് ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് 'ബ്രിഡ്ജസ് ഓഫ് ഗിവിങ്' ക്യാംപെയ്നിൽ ചേരാനുള്ള യുഎഇ ഭരണാധികാരികളുടെ ആഹ്വാനം സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഏറ്റെടുത്തു. 2000 വൊളന്റിയർമാർ ചേർന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം 15,000 കാർട്ടൺ സാധനങ്ങൾ പായ്ക്ക് ചെയ്ത് അയച്ചു.

Read also: യുഎഇയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ അവസരങ്ങൾ ഒട്ടേറെ; വീസ അനുസരിച്ച് താമസാനുമതി



സ്ത്രീകൾ, പുരുഷന്മാർ, വിദ്യാർഥികൾ, ബിസിനസുകാർ, ബുദ്ധിജീവികൾ എന്നുവേണ്ട സമൂഹത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരും സദുദ്യമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കാരുണ്യ പ്രവൃത്തിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം മക്കളോടൊപ്പമാണ് സാധനങ്ങൾ പായ്ക്ക് ചെയ്യാൻ എത്തിയത്. ദുബായ് കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമും എത്തിയിരുന്നു.

കാരുണ്യത്തിൽ കൈകോർത്ത്: ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന വൊളന്റിയർമാർ.

യുഎഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ധനകാര്യമന്ത്രിയും ദുബായ് ഉപഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മക്തൂം ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ആണ് പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസിന്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ഗ്ലോബൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് പദ്ധതിക്കു ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്.

English Summary: Volunteers join Bridges of Giving production line to fill 15,000 packages for Syria and Turkey