ദുബായിലെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് റീത്തയ്ക്ക് തരൂർ തുണയാകും; നടപടി മനോരമ വാർത്തയ്ക്കു പിന്നാലെ

ദുബായ്∙ മനോരമ ഒാൺലൈൻ വാർത്ത തുണയായി. ദുബായിൽ ദുരിതത്തിലായ റീത്ത റാംദാസ് വാരിയറുടെ (72) പുനരധിവാസ പ്രശ്നത്തിൽ ശശി തരൂർ എംപി ഇടപെടുന്നു. മലയാളിയായ ബാലൻ വാരിയറുടേയും കൊൽക്കത്ത സ്വദേശി ഷെഫാലി ദാസ് ഗുപ്തയുടേയും മകളായ റീത്ത രാംദാസ് വാരിയർ കടബാധ്യതകളും രോഗങ്ങളും കാരണം ദുബായിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുകയാണ്. ഇവരുടെ പ്രശ്നം അഭിഭാഷകയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമായ പ്രീത ശ്രീറാം മാധവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുബായിലെത്തിയ റീത്തയുടെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് കൂടിയായ ശശി തരൂറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

അഡ്വ.പ്രീതയിൽ നിന്നു റീത്തയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം എത്രയും പെട്ടെന്നു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫാത്തിമ ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായ ഡോ.കെ.പി.ഹുസൈന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. റീത്തയുടെ ദുരിതാവസ്ഥ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് മനോരമ ഒാൺലൈൻ റിപോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഒട്ടേറെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും മനുഷ്യസ്നേഹികളും അവരെ സന്ദർശിച്ചു സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി.

1996ലാണ് റീത്താ രാംദാസ് വാരിയറും ഭർത്താവ് കൊച്ചി സ്വദേശി രാംദാസും യുഎഇയിലെത്തിയത്. ബിഎ ഒാണേഴ്സ് ബിരുദധാരിയായ ഇവർ തന്റെ 65 വയസുവരെ ജോലി ചെയ്താണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത്. നാട്ടിലുള്ള വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിച്ചത് ഇവരായിരുന്നു. 2002ൽ ഭർത്താവുമായി പിരിഞ്ഞു. കൊച്ചി സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹവും ആസ്മ രോഗിയായ മകനും ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലാണ് താമസം. റീത്തയുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇരുവർക്കില്ല. 65 വയസ്സായപ്പോൾ വീസ പുതുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ അഡ്വർടൈസിങ് കമ്പനിയിലെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു. തുടർന്ന് 2015ൽ ഫുജൈറ ഫ്രീസോണിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രേഡിങ് ലൈസൻസ് എടുത്തത് വഴി മാർക്കറ്റിങ് കൺസൾട്ടിന്റെ വീസ സ്വന്തമാക്കി. 2017ൽ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചതോടെ ഇവർ പ്രവാസ ലോകത്ത് തീർത്തും ഒറ്റപ്പെടുകയായിരുന്നു.

എവിടെയും ഒരു ജോലി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മുറിവാടകയ്ക്കും ഭക്ഷണത്തിനും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. വാടക കുടിശ്ശിക ഏറിയപ്പോൾ ഷാർജയിലെ കെട്ടിട ഉടമ നൽകിയ കേസിൽ 2 മാസം ജയിൽ ശിക്ഷയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾ ചിലർ കുറച്ചുകാലം സഹായം ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് അതെല്ലാം നലച്ചതോടെ ജീവിതം തീർത്തും ഇരുട്ടിലായി. കൂനിന്മേൽ കുരുവെന്ന പോലെ 2020ൽ ദുബായ് അൽ ബർഷയിൽ റോഡിന് കുറുകെ കടക്കുമ്പോൾ അതിവേഗത്തിൽ വന്ന കാറിടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചു. അപകടത്തിൽ കാലിനും കൈക്കും സാരമായ പരുക്കേറ്റു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായി. ഒരു വർഷത്തോളം കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാനായില്ല. ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസില്ലാത്ത പാക്കിസ്ഥാനി യുവാവ് ഒാടിച്ച കാറാണ് ഇടിച്ചത്. ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ പലരും സഹായിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആശുപത്രി ബില്ലടക്കാനായത്.

വീസാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് വർഷമായതിനാൽ വലിയൊരു സംഖ്യ പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യം ഇവരെ അലട്ടിയിരുന്നു. ഫുജൈറയിലെ ട്രേഡ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനും പണം വേണം. സഹായത്തിനായി ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് അടക്കം പലരോടും അഭ്യർഥിച്ചു. കോൺസുലേറ്റ് അധികൃതർ ചില സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെ ബന്ധപ്പെടാനാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, ഇതിൽ പിന്നീട് തുടർ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല.

തിരുവനന്തപുരം എംപിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ശശി തരൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിമാരായ ശോഭ തരൂർ, സ്മിത തരൂർ എന്നിവർ റീത്ത രാംദാസ് വാരിയറുടെ കൊൽക്കത്തയിലെ ബാല്യകാല കൂട്ടുകാരാണ്. മൂവരും റീത്തയേക്കാളും പ്രായത്തിൽ ഇളയതായിരുന്നു. ന്യൂ അലിപൂരിലായിരുന്നു അന്ന് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായ ശശിതരൂരും കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്നത്. 1969–71 കാലത്ത് കൊൽക്കത്ത സെന്റ് സേവ്യേസ് കോളജിയേറ്റ് സ്കൂളിലായിരുന്നു ശശി തരൂർ പഠിച്ചിരുന്നത്.

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായ ചന്ദ്രൻ തരൂർ, സുലേഖ മേനോൻ എന്നിവർ റീത്തയുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്നു. കൊൽക്കത്തയിലെ മലയാളി കൂട്ടായ്മകളിലും ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനു ശശി തരൂരിന്റെ വീട്ടിലുമായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം ഒന്നിക്കുക. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളായ എല്ലാവരും ചേർന്നു കുസൃതികൾ കാണിച്ചു കളിച്ചുനടന്നിരുന്നു. ഇൗ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കൽ ശശി തരൂരിനെ നേരത്തെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ അഡ്വ.പ്രീത വഴി അതു സാധ്യമാകുമായിരുന്നു. പഴയ സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്താൽ എത്രയും പെട്ടെന്നു നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചുപോകാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവരിപ്പോൾ.

