ഭീകര സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തനം; സൗദിയിൽ യുവാവിന്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി

മക്ക∙ ഭീകര സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ച യുവാവിന്‍റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയതായി സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇബ്രാഹിം ബിൻ അബാദ് അൽഹദ്‌ലി എന്നയാളുടെ വധശിക്ഷയാണ് നടപ്പാക്കിയത്. യുവാവ് സൗദി അറേബ്യക്കകത്തും വിദേശത്തും നടത്തുന്ന ഭീകരാക്രമണങ്ങളെ പിന്തുണക്കുകയും പൊലീസുകാരെ വധിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വെടിവയ്പ്പിൽ സുരക്ഷാ സൈനികരിൽ ഒരാൾക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: death punishment was done to a man in saudi who assisted terrorist group