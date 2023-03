റമസാൻ: മക്ക, മദീന ഹറം പള്ളികളിൽ ഇമാമുമാരെ നിയമിച്ചു

മക്ക/മദീന ∙ റമസാനിൽ മക്ക, മദീന ഹറം പള്ളികളിൽ ഇമാമുമാരെ നിയമിച്ചു. തറാവീഹ്, തഹജ്ജുദ് നമസ്‌കാരങ്ങൾക്കുള്ള ഇമാമുമാരുടെ സമയക്രമം മക്ക ഹറം പള്ളിയുടെയും മദീനയിലെ പ്രവാചക പള്ളിയുടെയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ജനറൽ പ്രസിഡൻസിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇരു ഹറം ഓഫീസ് വിഭാഗം തലവൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ സുദൈസ്, യാസർ അൽ ദോസരി, ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ല അൽ ജുഹ്നി, ഷെയ്ഖ് മാഹിർ അൽ മുബൈലി, ഷെയ്ഖ് ബന്ദർ ബലില എന്നിവരാണ് പ്രധാന ഇമാമുമാർ.

റമസാനിലെ പവിത്രമായ 27–ാം നാൾ രാവിലെ നടക്കുന്ന തറാവീഹ് നമസ്‌കാരത്തിൽ ആദ്യ പത്ത് റക്അത്തിന് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ല അൽ ജുഹ്‌നിയും രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഷെയ്ഖ് യാസർ അൽ ദോസരിയും നേതൃത്വം നൽകും.

