ഷാർജയിലും മൃതദേഹങ്ങൾ എംബാം ചെയ്യും; എമിറേറ്റ് 98% സുരക്ഷിതമെന്നും പൊലീസ്

ഷാർജ ∙ ഷാർജ പൊലീസിന്റെ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറിയിൽ മൃതദേഹം എംബാം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ഷാർജ പൊലീസ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് മേജർ ജനറൽ സെയ്ഫ് അൽ സറി അൽ ഷംസി പറഞ്ഞു. മരണപ്പെടുന്നവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണിത്. പ്രത്യേക പരിശീലന കോഴ്സുകളിലൂടെ ജോലിക്ക് യോഗ്യത നേടിയ എമിറാത്തി കേഡർമാരാണ് എംബാമിങ് നടത്തുക. അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും എംബാമിങ് പ്രക്രിയ. കുറ്റകൃത്യം മൂലമുള്ള മരണമാണെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായുള്ളതാണെങ്കിലും ഇവിടെ എംബാം ചെയ്യാം. നിലവിൽ ഷാർജയിൽ എംബാമിങ് സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ത്യക്കാരടക്കമുള്ള പ്രവാസികൾ പ്രയാസം നേരിട്ടിരുന്നു.

Read Also:സൗദി ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ അവതേഷ് മോചിതനായി; പ്രിയ ഹാദി, അങ്ങയെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ സ്നേഹിക്കുന്നു



അതേസമയം, 98 ശതമാനം പൊതുജനങ്ങൾക്കും എമിറേറ്റിൽ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവപ്പെടുന്ന നേട്ടം ഷാർജ പൊലീസ് കൈവരിച്ചതായും 'സുസ്ഥിര വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്ക്' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടത്തിയ ഏഴാമത് വാർഷിക മീഡിയ ഫോറത്തിൽ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് കുറഞ്ഞു

ഷാർജയിലെ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ശരാശരി നിരക്ക് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് 37.12 എന്ന തോതിലാണ്. മരണത്തിൽ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 7 ശതമാനം കുറവുണ്ടായി. റോഡപകടങ്ങളുടെ ഫലമായുള്ള മരണം ലക്ഷം നിവാസികൾക്ക് 2.22 കേസുകളായി കുറഞ്ഞു, മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ 22 ശതമാനം കുറവ്. കൂടാതെ റോഡപകടങ്ങളുടെ ശരാശരി എണ്ണം 10,000 വാഹനങ്ങൾക്ക് 7 അപകടങ്ങളിൽ എത്തി, ഇത് മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 22 ശതമാനം കുറവാണ്. സുരക്ഷാ ബോധത്തിന്റെ സൂചിക കഴിഞ്ഞ വർഷം 98 ശതമാനത്തിലെത്തി. അടിയന്തര പ്രതികരണം 4.58 മിനിറ്റ് എന്ന നിരക്ക് പോയ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 15 ശതമാനം കുറവാണ് ഉണ്ടായത്.

പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംവാദം.

ലഹരിമരുന്ന്: കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു

കഴിഞ്ഞ വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ലഹരിമരുന്ന് സംബന്ധമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ 7.1 ശതമാനം കുറവുണ്ടായതായി ഷാർജ പൊലീസിലെ നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ഡിപാർട്ട്‌മെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ലഫ്. കേണൽ അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാബിയ പറഞ്ഞു. ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം. 2021 വർഷത്തേക്കാൾ 54.3 ശതമാനം വർധനയാണുണ്ടായത്. ഈ പരിപാടികൾ 98,252 പേർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്തു. 216 കിലോഗ്രാം മലഹരിമരുന്നും സൈക്കോട്രോപിക് വസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്ത 'അമൂല്യമായ വേട്ട' കേസും 115 കിലോഗ്രാം മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടിയ 'ഈദ്' കേസും ഉൾപ്പെടെ 2022 ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലഹരിമരുന്ന് കേസുകൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 24 കിലോഗ്രാം ലഹരിമരുന്നും 500,000 ക്യാപ്റ്റഗൺ ഗുളികകളും പിടിച്ചെടുക്കുകയും 58 പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത 'സേഫ് സബർബ്സ്' ആയിരുന്നു മറ്റൊരു കേസ്. ‌

ഷാർജ പൊലീസ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് മേജർ ജനറൽ സെയ്ഫ് അൽ സാരി അൽ ഷംസി മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു.

നിരീക്ഷണ ക്യാമറക്കണ്ണുകൾ എല്ലായിടത്തും

65,799 നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായതായി ഇലക്‌ട്രോണിക് സർവീസസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ കേണൽ നാസർ ബിൻ അഫ്‌സാൻ പറഞ്ഞു. എമിറേറ്റിലെ എല്ലാ പൊതു റോഡുകളിലും സുപ്രധാന സൗകര്യങ്ങളിലും അവ വിതരണം ചെയ്തു. ഷാർജയുടെ 85 ശതമാനം പ്രദേശങ്ങളും കവർ ചെയ്യാൻ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസത്തിനിടെ 27,000 ക്യാമറകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു.

ദശലക്ഷത്തിലേറെ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയതായി ട്രാഫിക് ആൻഡ് പട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഡയറക്ടർ ലഫ്. കേണൽ മുഹമ്മദ് അലി അൽ നഖ്ബി പറഞ്ഞു. മിക്ക നിയമലംഘനങ്ങളും അമിതവേഗത്തിലാണ് സംഭവിച്ചത്.

ട്രാഫിക് പിഴകളിൽ ഇളവ്

എല്ലാ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കും പിഴയിനത്തിൽ 35 ശതമാനം എന്ന നിരക്കിൽ സ്ഥിരമായ കിഴിവ് സംവിധാനം ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ആരംഭിക്കും. അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന വേഗത്തിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനങ്ങൾ ഒഴികെ എല്ലാ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനമോടിക്കുന്നതും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കിഴിവ് രണ്ട് മാസത്തേയ്ക്ക് അതേ നിരക്കിൽ തുടരുകയും പിന്നീട് 25 ശതമാനമായി കുറയുകയും ചെയ്യും. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പണമടച്ചില്ലെങ്കിൽ പിഴ ഇളവ് റദ്ദാക്കുമെന്നും ലഫ്. കേണൽ മുഹമ്മദ് അലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് കൊള്ളയടിക്കൽ കേസുകളായി മാറിയെന്ന് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഡയറക്ടർ കേണൽ ഒമർ അബു അൽ സാവ്ദ് പറഞ്ഞു.

ആകെ 577 ഇലക്‌ട്രോണിക് എക്‌സ്‌ടോർഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗത്തിന് ഫോണിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നജീദ് സർവീസ് വഴി 200 ലേറെ ആശയവിനിമയങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രോണിക് തട്ടിപ്പിന്റെ 441 റിപോർട്ടുകൾ കൂടാതെയാണിത്.

വ്യാവസായിക മേഖലകളിലെ മോഷണം

കഴിഞ്ഞ വർഷം വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ നടന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം മോഷണത്തിനാണെന്ന് കോംപ്രഹെൻസീവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഡയറക്ടർ കേണൽ യൂസഫ് ബിൻ ഹർമൗൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായും അറിയിച്ചു. വ്യവസായ മേഖലയിലെ റോഡുകളിൽ വെളിച്ചം ഏർപ്പെടുത്തുകയും നടപ്പാതയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അതിന് ശേഷം വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Sharjah Police have announced a project to embalm corpses in their forensic laboratory