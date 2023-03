ദുബായിൽ വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായി നൽകണം: ജിഡിആർഎഫ്എ

ദുബായ്∙ ദുബായിൽ വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നു ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സ് ഉപയോക്താക്കളോട് ആവർത്തിച്ച് അഭ്യർഥിച്ചു. നേരത്തെ പലതവണ ഇക്കാര്യം അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപേക്ഷകർ നിരന്തരം അശ്രദ്ധരാകുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ് ജിഡിആർഎഫ്എ വീണ്ടും ഇക്കാര്യം പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



ജിഡിആർഎഫ്എ ദുബായ് തലവൻ ലഫ്. ജനറൽ മുഹമ്മദ് അഹ്‌മദ്‌ അൽ മർറി

ഔദ്യോഗിക ചാനലുകളായ അമർ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നിവ വഴി വകുപ്പിലേക്കു സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിലെ പേരുകൾ ,ജനന തിയതി, മേൽവിലാസങ്ങൾ, ഇ–മെയിൽ ഐഡി, മൊബൈൽ നമ്പർ, മറ്റുവിവരങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമാണെന്നു സ്വയം പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതോറിറ്റി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സേവനങ്ങൾ തേടുന്നതിന് മുൻപു തന്നെ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. വീസ സേവനങ്ങൾ തേടുന്ന ആളുകൾ അവ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ നടപടികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും കാലതാമസം വരുമെന്ന് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ആ സാഹചര്യം ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരമൊരു അറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.

വീസാ അപേക്ഷകളിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന് നിർദേശിച്ച് ജിഡിആർഎഫ്എ ദുബായ് പുറത്തിറക്കിയ ബ്രോഷർ

ദുബായിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിലാണു വീസാ സേവനം ലഭിക്കുന്നത്. അപേക്ഷകളിലെ വ്യക്തത നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നു ജിഡിആർഎഫ്എ ദുബായ് തലവൻ ലഫ്. ജനറൽ മുഹമ്മദ് അഹ്‌മദ്‌ അൽ മർറി പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു.

English Summary: Gdrfa insist to give clear infomation to apply visa in Dubai