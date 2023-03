അപകടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപികയെ നഷ്ടമായി; വേർപാടിന്റെ വേദനയിൽ അബുദാബി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികള്‍

അബുദാബി∙ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപികയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വേർപാടിന്റെ വേദനയിലാണ് അബുദാബിയിലെ അമിറ്റി ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും സഹപ്രവർത്തകരും. സ്കൂളിലെ ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ അധ്യാപികയായ കെയ്ന ഹേലി ഇക്കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച്ചയാണ് കാറിടിച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. രാവിലെ ആറുമണിക്ക് സ്കൂളിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേയായിരുന്നു ദാരുണാപകടം.

ഫുട്ബോൾ, സ്വിമ്മിങ്, അത്‍ലറ്റിക്സ്, നെറ്റ്ബാൾ, ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ എന്നിവയുടെ കോച്ചായിരുന്നു 35 കാരിയായ കെയ്ന. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലും സഹപ്രവർത്തകരും കെയ്ന ഹേലിയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം പ്രകടിപ്പിച്ചു. തങ്ങൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിൽ കൂടെ നിൽക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നതായും പ്രിൻസിപ്പല്‍ അഡ്രിയാൻ ഫ്രോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു.

English Summary: dearest teacher of students died in a road accident in uae