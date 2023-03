ഗൾഫിൽ റമസാൻ ആരംഭം വ്യാഴാഴ്ചയാകാൻ സാധ്യത; മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കാൻ ആഹ്വാനം

റിയാദ് ∙ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ റമസാന്‍ ആരംഭം വ്യാഴാഴ്ചയാകാനാണ് സാധ്യതെന്ന് ഗോളശാസ്ത്ര വിഭാഗം. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാവുക പ്രയാസമാണ്. കാരണം ചന്ദ്രന്റെ ഉദയം രാത്രി 8.30നാണ്. സൂര്യാസ്തമയത്തിന് 9 മിനിറ്റ് മുൻപ് അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യും. ചന്ദ്രന്‍ സൂര്യനു മുൻപേ അസ്തമിക്കുന്നതിനാല്‍ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാവില്ല.

Read Also: അഴിമതി: ഖത്തറിലെ മുൻ ധനമന്ത്രിയും സംഘവും വിചാരണ നേരിടണം



ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് കാര്‍മേഘങ്ങളില്ലെങ്കില്‍ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകും. ഇക്കാരണത്താല്‍ വ്യാഴാഴ്ചയായിരിക്കും റമസാന്‍ ഒന്നെന്ന് പ്രിന്‍സ് സുല്‍ത്താന്‍ സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടെക്‌നോളജി കേന്ദ്രത്തിലെ ഗോളശാസ്ത്ര വിഭാഗം സൂപര്‍വൈസര്‍ ഡോ. അലി അല്‍ശുക്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കാൻ ആഹ്വാനം



റമസാൻ മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കാൻ സൗദി സുപ്രീം കോടതി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ശഅബാൻ 29-ന് ഈ വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച സൂര്യാസ്തമയത്തിനുശേഷം ചന്ദ്രോദയം നിരീക്ഷിക്കണം. മാസപ്പിറവി നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടോ ബൈനോക്കുലർ വഴിയോ കണ്ടാൽ വിവരം അടുത്തുള്ള കോടതിയിലോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലോ അറിയിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Ramadan expected to begin on March 23 in Arab countries