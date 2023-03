ഉമ്മുൽഖുവൈനിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 3 ദിവസം അവധി

ഉമ്മുൽഖുവൈൻ∙ റമസാനിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉമ്മുൽഖുവൈൻ. വെള്ളി, ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും വാരാന്ത്യ അവധിയെന്ന് അമീരി ദിവാൻ അറിയിച്ചു.



തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 വരെയായിരിക്കും പ്രവൃത്തി സമയം. സ്വകാര്യ മേഖലാ ജീവനക്കാരുടെ പ്രവൃത്തി സമയം 2 മണിക്കൂർ കുറച്ചിരുന്നു.

ഉമ്മുൽഖുവൈൻ ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് സൗദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മുഅല്ലയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരം.

യുഎഇയിൽ ഷാർജയാണ് ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ എമിറേറ്റ്. മറ്റിടങ്ങളിൽ രണ്ടര ദിവസമാണ് വാരാന്ത്യ അവധി.

