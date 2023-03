റമസാൻ ആശംസ നേർന്നു സൽമാൻ രാജാവ്

റിയാദ്∙ സൗദി പൗരന്മാർക്കും പ്രവാസികൾക്കും സൽമാൻ രാജാവ് റമസാൻ ആശംസകൾ നേർന്നു. കാരുണ്യത്തിന്റെയും പാപമോചനത്തിന്റെയും നരകാഗ്നിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെയും മാസത്തിൽ എത്തിയതിനു ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തീർഥാടകരുടെ വരവ് മുതൽ തിരിച്ചു പോക്ക് പോകുന്നതുവരെ അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും നൽകുന്നതിൽ രാജ്യം ശ്രദ്ധാലുവാണെന്നും നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നു ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ മാസമാണ് റമസാൻ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചർത്തു.

English Summary : King Salman sends best wishes for Ramadan to Saudi citizens and all Muslims