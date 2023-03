ഖത്തറിൽ കെട്ടിടം തകർന്നുണ്ടായ അപകടം: ഒരു മലയാളിയുടെ മൃതദേഹം കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു

ദോഹ ∙ ദോഹയിലെ മന്‍സൂറയില്‍ കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ഒരു മലയാളിയുടെ മൃതദേഹം കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പൊന്നാനി മാറഞ്ചേരി സ്വദേശി നൗഷാദ് മണ്ണൂറയിലിന്റെ (44) മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെടുത്തത്. ഹമദ് ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ദോഹയിലെ ഫാല്‍ക്കണ്‍ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു നൗഷാദ്. ഭാര്യ: ബില്‍ഷിയ. മക്കള്‍: മുഹമ്മദ് റസല്‍, റൈസ.

നൗഷാദിന്റെ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ അപകടത്തില്‍ മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം രണ്ടായി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് മലപ്പുറം നിലമ്പൂര്‍ സ്വദേശിയും ദോഹയിലെ ഗായകനും ചിത്രകാരനുമായ ഫൈസല്‍ കുപ്പായിയുടെ മൃതദേഹവും കണ്ടെടുത്തത്. ഫൈസലിനൊപ്പം ഒരു മുറിയില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന ആളാണ് നൗഷാദും. ഇതോടെ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടു മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നായി.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് ബി റിങ് റോഡിലെ മന്‍സൂറയിലെ ബിന്‍ ദുര്‍ഹാം ഏരിയയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന നാലു നില കെട്ടിടം തകര്‍ന്നു വീണത്. അപകടം നടന്നയുടന്‍ ഏഴു പേരെ പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒരാളുടെ മരണവും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച 2 സ്ത്രീകളെയും ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ്, പൊലീസ്, സേര്‍ച്ച് ആന്‍ഡ് റസ്‌ക്യൂ ടീം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്.

