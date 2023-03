കനത്ത മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യത; സൗദിയിൽ പലയിടത്തും സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി

റിയാദ്∙ സൗദിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യത. പലയിടത്തും സ്‌കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മക്ക പ്രവിശ്യയിലെ മക്ക അൽ മുഖറമ, ജുമൂം, അൽ ബഹ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഞായറാഴ്ച്ച അവധിയായിരിക്കും. അൽ ലൈത്ത്, ആദം, ഖുൻഫുദ, താഇഫ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകൾക്കും അൽ ബാഹയിലെ മിഖ് വായിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധിയായിരിക്കും.

ജിദ്ദയിലെ ഖുലൈസിലെ സ്‌കൂളുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഞായറാഴ്ച്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേസമയം മദ്രസതി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി വിദ്യാർഥികൾക്കു ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടത്തുമെന്ന് അതത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകൾ അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച്ച വരെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സാമാന്യം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

