റോസാ പൂക്കൾ പൂത്തുലഞ്ഞു; പിങ്ക് പറുദീസയായി അല്‍ ജബല്‍ അല്‍ അഖ്ദര്‍

മസ്‌കത്ത് ∙ അല്‍ ജബല്‍ അല്‍ അഖ്ദര്‍ താഴ്‌വാരങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ പനീര്‍പ്പൂക്കളുടെ സുഗന്ധത്തിലും ഇളം രക്തവര്‍ണത്തിലും പൊതിഞ്ഞുമൂടിയിരിക്കുകയാണ്. പര്‍വതത്തിന്റെ പാറക്കൂട്ടങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ഉയര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്ന താഴ്‌വര മികച്ചയിനം റോസാച്ചെടികള്‍ വളരുന്നതിന് മികച്ചതാണ്.

അന്തരീക്ഷത്തില്‍ തങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന റോസാപ്പൂവിന്റെ മാദക സുഗന്ധത്തില്‍ അലിയാന്‍ പറ്റിയ സമയം കൂടിയാണിത്. മാര്‍ച്ച് പകുതി മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ പകുതി വരെ ജബല്‍ അല്‍ അഖ്ദറിന്റെ എട്ടോളം ഗ്രാമങ്ങളില്‍ റോസാച്ചെടികള്‍ പൂര്‍ണമായും പൂത്തുലഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പനിനീര്‍പ്പൂക്കള്‍ പൂത്തതോടെ സുന്ദരദൃശ്യം കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്.

ലോകത്തുടനീളം പുഷ്പങ്ങളുടെ റാണിയാണ് പനിനീര്‍പ്പൂ. അതിന്റെ ഭംഗിയും സുഗന്ധവുമാണ് ഇതിനു കാരണം. ദമാസ്‌ക് റോസ് ആണ് ഇതില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. സുഗന്ധലേപന വ്യവസായത്തില്‍ ഈ ഇനത്തിനു വലിയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. ഒമാനിലും ഇത് നന്നായി വളരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ് പനിനീര്‍പ്പൂ കൃഷി. ചൂടും മരുഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷവും ഒപ്പം ഹരിതാഭയും നിറഞ്ഞ ഒമാന്റെ അതുല്യമായ കാലാവസ്ഥ റോസ അടക്കം നിരവധി പൂച്ചെടികള്‍ക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. 1200 ഇനത്തിലേറെ പൂച്ചെടികള്‍ രാജ്യത്ത് വളരുന്നുണ്ട്.

പൂര്‍ണമായും കൈകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് റോസാപുഷ്പങ്ങള്‍ വിളവെടുക്കുന്നത്. ഗ്രാമമൊന്നടങ്കം വിളവെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയും സഞ്ചാരികളെ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിരാവിലെ മുതല്‍ വെയില്‍ ചൂടു പിടിക്കുന്നത് വരെയാണ് വിളവെടുപ്പ് സമയം. ചില കര്‍ഷകര്‍ പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചിന് വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ച് രാവിലെ ഒമ്പതിന് അവസാനിപ്പിക്കും. അല്‍ ജബല്‍ അല്‍ അഖ്ദറില്‍ വളരുന്ന റോസായിനങ്ങള്‍ ദമസ്‌ക് റോസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് മേഖലയില്‍ രൂപം കൊണ്ട ഈ റോസാച്ചെടി റോമന്‍ കാലത്ത് സിറിയയിലാണ് ആദ്യമായി കൃഷി ചെയ്തത്. വ്യത്യസ്തമായ പരിമളമാണ് ഒമാന്‍ റോസി(കല്ലുറോസ്)ന്റെ പ്രത്യേകത. കസ്തൂരി ഗന്ധമുള്ള ഇതിന്റെ രുചി പുളിപ്പും ലേശം എരിവും ചേര്‍ന്നതാണ്. അല്‍ ജബല്‍ അല്‍ അഖ്ദറില്‍ വളരുന്ന റോസ ദമസീനെ ട്രൈജിന്റിപെടല എന്ന ഇനത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന തോതില്‍ എണ്ണ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സുഗന്ധലേപന വ്യവസായത്തില്‍ അനിവാര്യഘടകം കൂടിയാണിത്. മാത്രമല്ല, മരുന്ന് നിര്‍മാണത്തിലും പാചകത്തിലും ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തതുമാണ്.

ഒമാനി പനീര്‍വെള്ളത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോസ് ഇതളുകള്‍ മറ്റ് മേഖലകളുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോള്‍ നല്ല സുഗന്ധമാണെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. പര്‍വതനിരകളിലെ സവിശേഷ കാലാവസ്ഥയും മണ്ണുമെല്ലാമാണ് ശക്തവും ഉപയോഗപ്രദവുമായ ഇനം ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നത്. ഈ ഗ്രാമങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചാല്‍ ജബല്‍ അല്‍ അഖ്ദറിലെ ദമാസ്‌ക് റോസ് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പുഷ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് സന്ദര്‍ശിക്കേണ്ടത്. മറ്റ് റോസുകളില്‍ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ആഴ്ചകളോളം ഈ പൂക്കള്‍ നിലനില്‍ക്കും. ഒരു മരുന്ന് എന്ന നിലക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ മനക്ലേശവും ഉത്കണ്ഠയും മാറുമെന്ന് ഗ്രാമീണര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആര്‍ത്തവ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും ദഹനത്തിനും ഇവര്‍ ഈയിനം റോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, ഏതൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് റോസ് പൂര്‍ണമായും പൂത്തുലഞ്ഞ് വിളവെടുപ്പിന് തയാറായത് എന്നകാര്യം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തണം. സഞ്ചാരികളെ നിറഞ്ഞ സ്‌നേഹത്തോടെയാണ് ഗ്രാമീണര്‍ വരവേല്‍ക്കുന്നത്. റോസാപ്പൂവ് വിളവെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയില്‍ വരെ സന്ദര്‍ശകരെ അവര്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കും. പനിനീര്‍വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ കാണിച്ചുതരും.

പുറംകാഴ്ചകളും സുഗന്ധവും ആസ്വദിക്കുന്ന പ്രകൃതിസ്‌നേഹിയാണെങ്കില്‍ ഒമാനിലെ പനിനീര്‍ തോട്ടങ്ങള്‍ കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ പരിമളവും സാംസ്‌കാരിക ചരിത്രവും കാരണം ഒമാന്‍ റോസിനെ കുറിച്ച് നാം കൂടുതല്‍ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. റോസ് വിളവെടുപ്പിന്റെയും റോസ് വാട്ടര്‍ തയാറാക്കുന്നതിന്റെ പരമ്പരാഗത രീതികള്‍ കാണാനുള്ള മികച്ച അവസരം കൂടിയാണ് വാര്‍ഷിക റോസ് സീസണ്‍.

