മദീനയിലെ പ്രവാചക പള്ളിയിൽ 2,30,000 പേർക്ക് ഇഫ്താർ നൽകി

മദീന∙ മദീനയിലെ പ്രവാചക പള്ളിയിൽ 2,30,000 സന്ദർശകർക്ക് ഇഫ്താർ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. പള്ളിക്കുള്ളിൽ 87,805 പേർക്കും പുറത്തെ ചത്വരങ്ങളിൽ 1,42,351 പേർക്കുമാണ് നോമ്പുതുറ ഒരുക്കിയത്. പള്ളിക്കുള്ളിലെ ഇഫ്താർ പന്തികളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 3,035 ആണെന്നും അതിൽ 879 എണ്ണം സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പന്തികളാണെന്നും

പുരുഷന്മാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ 2,160 ലധികം പന്തികളുണ്ടെന്നും ഇഫ്താർ സേവന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ വാലിദ് അൽ ജിഹാനി പറഞ്ഞു.

നോമ്പുകാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ജനറൽ പ്രസിഡൻസി ഫോർ ദി അഫയേഴ്‌സ് ഫോർ പ്രോഫറ്റ് മോസ്‌ക് കമ്പനികൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കാറ്ററിങ് സർവീസ് വഴിയോ ഇഫ്താർ സേവനവും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കലും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഈന്തപ്പഴം, തൈര്, റൊട്ടി, പീസ്, കാപ്പി, ചായ തുടങ്ങിയ ചില ഇനങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രവാചകന്റെ പള്ളിക്കുള്ളിൽ അനുവദനീയമാകു. നോമ്പുകാർക്കുള്ള ഭക്ഷണം അസർ നമസ്‌കാരത്തിന് ശേഷം പ്രവാചകന്റെ പള്ളിയുടെ എല്ലാ ദിശകളിലുമുള്ള പ്രത്യേക വാതിലിലൂടെ എത്തിക്കുന്നു. മഗ്‌രിബ് നമസ്‌കാരത്തിനു മുമ്പ് അൽപ്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സംഘടിതമായി ഭക്ഷണ പന്തി നീക്കം ചെയ്യുന്നതുവരെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഏജൻസി ഫീൽഡ് നിരീക്ഷകരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രവാചകന്റെ പള്ളിയിലെ തൊഴിലാളികളും ഇഫ്താർ മേശ ഒരുക്കുന്ന കമ്പനി ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

English Summary: Over 230,000 iftar meals distributed among visitors in Prophet's Mosque