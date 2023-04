സൗജന്യ ഇഫ്താർ ഒരുക്കി റസ്റ്ററന്റ്

ഷാർജ∙ ആവശ്യക്കാർക്ക് സൗജന്യമായി ഇഫ്താർ വിരുന്നൊരുക്കുകയാണ് ഷാർജയിലെ അൽ നവാബ് റസ്റ്ററന്റ്.

പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആർക്കും ഇഫ്താർ മുടങ്ങരുതെന്ന ആഗ്രഹമാണ് അൽ നവാബ് റസ്റ്ററന്റിന്റെ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ. ജാതിയോ മതമോ രാജ്യമോ പരിഗണിക്കാതെ ആർക്കും ഇഫ്താറിൽ പങ്കെടുക്കാം.

ഷാർജയിലെ മുജാറ, മഹത്താ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ സൗജന്യ ഇഫ്താർ ലഭിക്കും. ദിവസം 700 പേർക്കാണ് ഇവർ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. അരക്കിലോ ചിക്കൻ ബിരിയാണി, ഡേറ്റ്സ്, ഫ്രൂട്സ്, സാലഡ്, വെള്ളം എന്നിവ ചേരുന്നതാണ് ഇഫ്താർ കിറ്റ്.

English Summary : Al Nawab Restaurant in Sharjah prepares free Iftar feast for the needy