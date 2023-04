സൗദിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ നാലു മരണം; രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്ക്

റിയാദ് ∙ സൗദിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ നാലു മരണം. ഖുൻഫുദ-സബത്ത് അൽ ജാറ റോഡിലാണ് ദാരുണമായ അപകടം നടന്നത്. അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പരുക്കേറ്റവരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തെത്തി പരുക്കേറ്റവരെയും മരിച്ചവരെയും ഖുൻഫുദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാൽ ഏതു രാജ്യക്കാരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

English Summary: Four died in road accident in Saudi