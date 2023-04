കാണാം; ആരോഗ്യച്ചിരികൾ

ദോഹ∙ പ്രാഥമികാരോഗ്യ പരിചരണ കോർപറേഷന്റെ (പിഎച്ച്‌സിസി) 31 ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിലായി നിലവിൽ 154 ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കുകളുടെ സേവനം തേടിയത് 2,38,171 പേർ.

എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുടെയും ദന്ത പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായാണ് കൂടുതൽ ക്ലിനിക്കുകളുടെ സേവനം നൽകുന്നത്. പല്ല്, മോണ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാനും രോഗസാധ്യതകൾ പ്രതിരോധിക്കാനുമാണ് ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഓറൽ സർജറി, റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ്, പീഡിയാട്രിക്, മോണ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേക ചികിത്സാ ക്ലിനിക്കുകളുമുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞവർഷം ചികിത്സ തേടിയവരിൽ 1,29,315 പേരും അപ്പോയ്ൻമെന്റ് എടുത്തു വന്നവരാണ്. വാക്ക് ഇൻ സേവനം തേടിയത് 1,47,027 പേരും.

ഫ്‌ളൂറൈഡ് വാർണിഷ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, കോസ്‌മെറ്റിക് ഫില്ലിങ്, മോണ വൃത്തിയാക്കൽ, റൂട്ട് കനാൽ ഫില്ലിങ് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത തരം ദന്ത ചികിത്സയും പരിചരണവുമാണ് ക്ലിനിക്കുകൾ നൽകുന്നതെന്ന് പിഎച്ച്‌സിസി ഡെന്റിസ്ട്രി ഡയറക്ടർ ഡോ. റമി അഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : PHCC's 154 dental clinics provide comprehensive primary health services in both general and specialised dentistry