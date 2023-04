ആരോഗ്യത്തിന് കായികക്കരുതൽ

ദോഹ∙ സജീവമായി റമസാൻ കായിക പരിപാടികൾ. ആസ്പയർ സോൺ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഖത്തർ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്, കത്താറ കൾചറൽ വില്ലേജ് തുടങ്ങി വിവിധ ഇടങ്ങളിലായാണ് ടൂർണമെന്റുകൾ നടക്കുന്നത്. ആസ്പയർ സോൺ ഫൗണ്ടേഷനിൽ 12 ദിവസത്തെ കായിക ടൂർണമെന്റ് മാർച്ച് 28ന് ആരംഭിച്ചു.

രാവിലെ 9.30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ എട്ടോളം ഗെയിമുകളാണുള്ളത്. പുരുഷന്മാർക്കായി ഫുട്‌ബോൾ, ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോൾ, സ്ത്രീകൾക്കായി വോളിബോൾ, ഫുട്‌സാൽ, ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോൾ, പഡേൽ, പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർക്കായി ടെന്നിസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് മത്സരങ്ങൾ. പുരുഷന്മാർക്കുള്ള ഫുട്‌ബോൾ മത്സരങ്ങൾ അൽ ബെയ്ത് സ്‌റ്റേഡിയത്തിലും മറ്റ് മത്സരങ്ങൾ ആസ്പയർ സോണിലുമാണ് നടക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 8 വരെയാണ് കായിക പരിപാടികൾ.

കത്താറ ബീച്ചിൽ നടക്കുന്ന ബീച്ച് വോളിബോൾ ചാംപ്യൻഷിപ് കാണാൻ കായികപ്രേമികളുടെ തിരക്കാണ്. ബിൽഡിങ് നമ്പർ പതിനഞ്ചിൽ നടക്കുന്ന റമസാൻ ഓപ്പൺ ചെസ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഏപ്രിൽ 8 വരെ തുടരും. സ്വദേശികളും പ്രവാസികളും ചെസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

പൊതുമരാമത്ത് അതോറിറ്റിയുടെ (അഷ്ഗാൽ) റമസാൻ ടൂർണമെന്റ് ഖത്തർ കായിക ക്ലബ്ബിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഫുട്‌ബോൾ (23 ടീമുകൾ), ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോൾ (18 ടീമുകൾ), പഡേൽ (20 കളിക്കാർ), ടേബിൾ ടെന്നിസ് (42 കളിക്കാർ), ബില്യാർഡ് (24 കളിക്കാർ), വിഡിയോ ഗെയിം (20 പേർ) എന്നിങ്ങനെ ആകെ 660 കളിക്കാരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. അഷ്ഗാലിന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് പുറമേ വിദേശ, പ്രാദേശിക കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ളവരും മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ റമസാൻ ടൂർണമെന്റ് അഷ്ഗാലിന്റേതാണ്.

മുൻവർഷത്തേക്കാൾ വിപുലമായാണ് ഇത്തവണത്തെ കായിക പരിപാടികൾ. പ്രവാസി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലും റമസാൻ കായിക പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary : Ramadan sports tournaments to begin in Aspire zone, Qatar foundation and Katara cultural village