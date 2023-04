വായനയും സുകൃതം; രണ്ടാമത് റമസാൻ പുസ്തക മേളയ്ക്ക് തുടക്കം

ദോഹ∙ ഉം സലാലിലെ ദർബ് അൽ സായിയിൽ രണ്ടാമത് റമസാൻ പുസ്തക മേളയ്ക്ക് തുടക്കം. സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽറഹ്‌മാൻ ബിൻ ഹമദ് ബിൻ ജാസിം ബിൻ ഹമദ് അൽതാനിയും, സഹമന്ത്രിയും നാഷനൽ ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റുമായ ഡോ. ഹമദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലസീസ് അൽ ഖുവാരിയും ചേർന്നായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം. റമസാനിൽ വായനശീലം വളർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുസ്തക മേള നടത്തുന്നത്.

ഇത്തവണ 70 പ്രസാധകരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ 31 പ്രാദേശിക പുസ്തക പ്രസാധകരുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, കുവൈത്ത്, ഈജിപ്ത്, ജോർദാൻ, യുഎഇ, യുകെ തുടങ്ങി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് മറ്റ് 48 പ്രസാധകർ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആദ്യ റമസാൻ പുസ്തക മേളയിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഇത്തവണയുമുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അറബിക്, ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

മേളയിൽ ഇഷ, തറാവീഹ് പ്രാർഥനകൾക്കുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. പൈതൃക, മത, സാംസ്‌കാരിക പ്രഭാഷണങ്ങൾ, സെമിനാറുകൾ, റമസാനിലെ 14-ാം രാത്രിയിലെ ഗരങ്കാവോ ആഘോഷം, കുട്ടികൾക്കായി വിവിധ പരിപാടികൾ, ബസാർ കൂടാരം, കുട്ടികൾക്കുള്ള തിയറ്റർ, കഥ പറച്ചിൽ സെഷൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ നടക്കും.

കുട്ടികളുടെ പരിപാടി ദിവസവും രാത്രി 9 മുതലാണ്. ഏപ്രിൽ 5 വരെ നീളുന്ന പുസ്തക മേളയിൽ രാത്രി 7 മുതൽ അർധരാത്രി 12 വരെയാണ് പ്രവേശനം. ദോഹ മെട്രോയുടെ ഗ്രീൻ ലൈനിൽ അൽ റയാൻ അൽ ഖദീം സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അവിടെ നിന്ന് ഷട്ടിൽ ബസ് സർവീസിൽ വേദിയിലെത്താം.

