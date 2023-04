കാർഗോ സർവീസ് മേഖലയിലും സെയിൽസ് മേഖലയിലും ഉൾപ്പെടെ സൗദിവത്കരണം നടപ്പാക്കും

റിയാദ് ∙ കാർഗോ സർവീസ് മേഖലയിലും സെയിൽസ്/പർച്ചേസിങ്‌ മേഖലയിലും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി തൊഴിലുകളിൽ സൗദിവത്കരണം വരുന്നു. മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 50 ശതമാനം പർച്ചെയ്‌സിങ്‌ തൊഴിലുകളും അഞ്ചോ അതിൽ കൂടുതലോ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 15 ശതമാനം സെയിൽസ് ജോലികളും സ്വദേശിവൽക്കരിക്കും.

സൗദി ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് കാർഗോ മേഖലയിൽ 14 ഇനം തൊഴിലുകളിലേക്കാണ് സ്വദേശിവൽക്കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി സൗദി മാനവ ശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് തൊഴിലുകൾ, ലേഡീസ് ടെയ്‌ലറിങ്, ഡക്കറേഷൻ വർക്കുകൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളെല്ലാം ഘട്ടംഘട്ടമായി ഭാഗികമായോ സമ്പൂർണമായോ സൗദി വൽക്കരണം നടപ്പാക്കും. പർച്ചേസ് മാനേജർ സെയിൽസ് എക്‌സ്‌ക്യൂട്ടിവ്, കോണ്ടാക്ട് മാനേജർ, ട്രേഡ്മാർക്ക്, ടെണ്ടർ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, കസ്റ്റമർ മാനേജർ, സെയിൽസ് മാനേജർ, ഫൊട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെ സെയിൽസ്, മൊത്ത ചില്ലറ വിൽപന മാനേജർമാർ, സെയിൽസ് കോമേഴ്‌സ്യൽ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയും സ്വദേശി വൽക്കരണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും.

