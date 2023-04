സൗദിയിൽ പ്രതിവർഷം ആറു ലക്ഷത്തോളം ടൺ ഇറച്ചി പാഴാക്കപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്

റിയാദ് ∙ സൗദി ജനറൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ കണക്കുപ്രകാരം രാജ്യത്ത് പ്രതിവർഷം ആറു ലക്ഷത്തോളം ടൺ ഇറച്ചി പാഴാക്കപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഓരോ വർഷവും 4,44,000 ലേറെ ടൺ കോഴിയിറച്ചിയും 22,000 ലേറെ ടൺ ആട്ടിറച്ചിയും 13,000 ലേറെ ടൺ ഒട്ടകയിറച്ചിയും 69,000 ലേറെ ടൺ മത്സ്യവും പാഴാക്കപ്പെടുന്നതായാണ് കണക്ക്.

പ്രധാന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ മാംസത്തെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സൗദി അറേബ്യയിൽ വലിയ അളവിൽ ഇത് പാഴാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ജിഎഫ്എസ്എ പറഞ്ഞു. വൻതോതിൽ ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നതും ഓഫറുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും ആവശ്യത്തിലേറെ അളവിൽ ഭക്ഷണം തയാറാക്കുന്നതും പാഴാക്കാനുള്ള കാരണമാണ്.

English Summary : Approximately 600,000 tons of meat is wasted annually in Saudi Arabia