ഗരങ്കാവോ, ഈസ്റ്റർ, വിഷു, ഈദ് തരംഗം; വിപണിക്കും വിശേഷം

ദോഹ∙ ഗരങ്കാവോ, ഈസ്റ്റർ, വിഷു, ഈദ് - ആഘോഷങ്ങളെ ആഘോഷമാക്കാൻ വിപണിയൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

റമസാനിലെ 14-ാം ദിനമായ നാളെയാണ് കുട്ടികളുടെ ആഘോഷമായ ഗരങ്കാവോ.

റമസാൻ വിപണിക്ക് പുറമേ ഗരങ്കാവോ ആഘോഷത്തിനായുള്ള ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങൾ, ചോക്ലേറ്റുകൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, സമ്മാനങ്ങൾ, കുട്ടികൾ ധരിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ഖത്തരി വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും സൂഖുകളിലും സ്ഥാനം പിടിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 9ന് ഈസ്റ്റർ എത്തും. 15നാണ് വിഷു. അതു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈദുൽ ഫിത്‌റിനെ വരവേൽക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ. ചുരുക്കത്തിൽ വിപണിയിലാകെ ആവേശം. സാധാരണ ഈദും ഓണവുമാണ് ഒരുമിച്ചെത്താറ്. ഇത്തവണ നോമ്പു കാലത്തിലാണ് ഈസ്റ്ററും വിഷുവും എന്നതിനാൽ ഈസ്റ്റർ-വിഷു ഉൽപന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് വിപണികൾ.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ മിക്കയിടങ്ങളിലും പ്രമോഷൻ ഓഫറുകളും തുടങ്ങും. റമസാൻ പ്രമാണിച്ച് 913 നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം വിലക്കിഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രമോഷനുകൾ കൂടി എത്തുന്നതോടെ പ്രവാസി അടുക്കളകളിൽ ഇത്തവണ ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഈസ്റ്റർ-വിഷു ആയിരിക്കും.

ബേക്കറി, ഇറച്ചി-മീൻ വിപണികളിൽ ഇനി തിരക്കേറും. ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലെ ഹോട്ട് ഫുഡ് വിഭാഗങ്ങളിൽ പാലപ്പം, കുട്ടനാടൻ താറാവ് കറി, പോത്തിറച്ചി മുളകിട്ട മീൻ കറി തുടങ്ങിയ ഈസ്റ്റർ വിഭവങ്ങളും ബേക്കറികളിൽ വിവിധ തരം പലഹാരങ്ങളും എത്തും.

ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പുതു വസ്ത്രങ്ങളും വിഷു സദ്യ ഒരുക്കാനുള്ള മൺപാത്രങ്ങളുമൊക്കെയായി വിഷു വിപണി എത്തും. അപ്പോൾ പച്ചക്കറികൾക്കും പഴങ്ങൾക്കും വിലക്കിഴിവ് ഓഫറുകളുണ്ടാകും. വിഷുക്കണി കിറ്റുകളും വിപണിയിൽ എത്തും. നോമ്പുകാലമായതിനാൽ ഈസ്റ്റർ, വിഷു ദിനങ്ങളിൽ സദ്യ കഴിക്കാനായി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലെ ഹോട്ട് ഫുഡ് വിഭാഗങ്ങളിലും റസ്റ്ററന്റുകളിൽ പാഴ്‌സൽ, ഹോം ഡെലിവറി സേവനങ്ങൾക്കും തിരക്കേറും. സഫാരി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ വിഷു സദ്യയ്ക്കുള്ള ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

25 വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സദ്യ ഒന്നിന് 32 റിയാൽ ആണ് നിരക്ക്. മലയാളികളുടെ ഭക്ഷണരുചി കണ്ടറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളും റസ്റ്ററന്റുകളും നാട്ടുരുചിയിൽ ഈസ്റ്റർ, വിഷു സദ്യ ഒരുക്കുന്നത്.

ഈദുൽ ഫിത്ർ ദിനത്തിൽ പുതുവസ്ത്രമണിഞ്ഞാണ് ഈദ് നമസ്‌കാരം നിർവഹിക്കുക എന്നതിനാൽ വസ്ത്രവിപണികളിൽ തിരക്കേറും. വിഷുവിനും പുതുവസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ മലയാളിത്തനിമയുള്ള വിഷു, ഈദ് വസ്ത്രങ്ങൾ സുലഭമാകും.



മുൻവർഷങ്ങളിൽ നഷ്ടമായ ആഘോഷങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് വ്യാപാരികൾ.

