സ്വദേശികൾക്ക് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കാം

അബുദാബി/ദുബായ്∙ സ്വദേശികൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കാനുള്ള സൗകര്യം അബുദാബി, ദുബായ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തി. നഷ്ടപ്പെട്ടതോ കേടായതോ ആയ പാസ്പോർട്ടിന് പകരം പുതിയ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട്.

24 മണിക്കൂറും സേവനം ലഭിക്കും. വിദേശത്തു വച്ച് പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയോ കേടാവുകയോ ചെയ്താൽ അതാതു രാജ്യത്തെ യുഎഇ എംബസിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി പുതിയ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാം. വിവരങ്ങൾക്ക് 600522222, 8005111 നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണം.

English Summary : GDRFA offers passport renewal facility at the Dubai and Abu Dhabi airports for UAE citizens