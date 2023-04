ദോഹ∙ ഗരങ്കാവോ ദിനമായ നാളെ ദോഹ കോർണിഷ് പ്ലാസയിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഖത്തർ ടൂറിസം വകുപ്പ് സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികൾ ഒരുക്കുന്നു. രാത്രി 8 മുതൽ ആഘോഷപരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമാകും.

തൽസമയ വിനോദ പരിപാടികൾ, കലാ, ഡിസൈൻ ശിൽപശാലകൾ തുടങ്ങിയ പരിപാടികളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പൊതുമരാമത്ത് അതോറിറ്റി അഷ്ഗാലിന്റെ റോഡുകളും പൊതുഇടങ്ങളും സൗന്ദര്യവത്ക്കരിക്കുന്ന സൂപ്പർവൈസറി കമ്മിറ്റി, ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ്, ഉറീഡു എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഗരങ്കാവോ കൾചറൽ ആക്ടിവേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്റ്റേജ് പ്രകടനങ്ങളിൽ പപ്പറ്റ് ഷോ, ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ, ഫാഷൻ ഷോ, ഏറ്റവും മികച്ച പരമ്പരാഗത ഗരങ്കാവോ വേഷത്തിലെത്തുന്ന ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും സമ്മാനം എന്നിവയാണുള്ളത്.കലാ ശിൽപശാലകൾക്ക് സ്വദേശി കലാകാരന്മാരും വന്യജീവി ഫൊട്ടോഗ്രഫറായ അസം അൽ മന്നായിയുമാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് കലാസൃഷ്ടികൾ വരയ്ക്കാനുള്ള അവസരവും നൽകും. കാൻവാസിലും അക്രലിക്കിലുമായുള്ള ചിത്രരചനാ ശിൽപശാലയ്ക്ക് ലബനീസ് കലാകാരൻ ഇയാദ് മുവാദ് നേതൃത്വം നൽകും.

ഡിസൈൻ ശിൽപശാലയിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കു മാത്രമായി ബട്ടൂല ഡിസൈൻ ശൈലി പഠിപ്പിക്കും. പരമ്പരാഗത ബട്ടൂല ഡിസൈൻ സ്വന്തമായി വരച്ചു പഠിക്കാനുള്ള അവസരമാണിത്. പരമ്പരാഗത തുന്നൽ രീതിയായ സദു ഉപയോഗിച്ച് ബ്രേസ്‌ലെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശിൽപശാലയും ഇതോടൊപ്പം നടക്കും. കലാ, ഡിസൈൻ ശിൽപശാലകൾ ഓരോന്നും 45 മിനിറ്റ് വീതമാണ്. ഓരോ സെഷനിലും പരമാവധി 16 കുട്ടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ആഘോഷപരിപാടികൾക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് കൈകളിൽ മൈലാഞ്ചി അണിയാനായി ഹെന്ന കോർണറും ഉണ്ടാകും. കുട്ടികൾക്ക് പോളറോയിഡ് സെൽഫികൾക്കുള്ള അവസരവും ഉണ്ട്.

റമസാനിലെ പരമ്പരാഗത പരിപാടികളിലൊന്നായ മുസഹർ ആണ് മറ്റൊരു ആകർഷണം. മുസഹർ എന്ന പ്രത്യേക കഥാപാത്രം റമസാനിലെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ച് വേദിയിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കും. പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപായി നോമ്പുകാരെ ഉണർത്തുന്നതിൽ മുസഹറിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്.

സന്ദർശകർക്ക് സമ്മാനങ്ങളും മുസഹർ വിതരണം ചെയ്യും.കുട്ടികൾക്കായി മധുരപലഹാരങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരവും കോർണിഷ് പ്ലാസയിൽ ഉണ്ടാകും.

English Summary : Qatar Tourism and Ashghal lines up Garangao activities at Corniche Plaza on wednesday