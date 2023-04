വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്പർ നേടാം; ഓൺലൈൻ ലേലം ഇന്നു മുതൽ

ദോഹ∙ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി 14-ാമത് ഓൺലൈൻ ലേലം ഇന്നു തുടങ്ങും.

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മെട്രാഷ് 2 ആപ്പിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ 6 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെയാണ് ലേലം. ഗതാഗത ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ആണ് ലേലം നടത്തുന്നത്. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 10,000 റിയാലും രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ 5,000 റിയാലുമാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് നൽകേണ്ടത്.877777, 889888 എന്നീ നമ്പറുകൾക്ക് 2 ലക്ഷം റിയാൽ ആണ് വില. 320320, 304040 എന്നീ നമ്പറുകൾക്ക് 50,000 റിയാലും വില വരും. അവസാന മണിക്കൂറിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടിയാൽ ആ പ്രത്യേക നമ്പറിനു വേണ്ടി മാത്രം വീണ്ടും കാൽ മണിക്കൂർ കൂടി അനുവദിക്കും. നിബന്ധനകളും ചട്ടങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കണം.

