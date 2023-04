ദിവസവും 16 ഉദയാസ്തമയങ്ങൾ; ഇടവേളകളിൽ ഫൊട്ടോഗ്രഫിയും; നെയാദിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

അബുദാബി∙ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ഒരു മാസം പൂർത്തിയാക്കിയ യുഎഇയുടെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി സുൽത്താൻ അൽ നെയാദി സാക്ഷിയായത് 450ലേറെ ഉദയാസ്തമയങ്ങൾക്ക്. 90 മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിൽ ഗ്രഹത്തെ ചുറ്റുന്ന ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ യാത്രികർ ദിവസേന കാണുന്നത് 16 ഉദയവും അസ്തമയവുമാണ്.

Read also : റമസാൻ മാസം ഒമാനിൽ താമസ കെട്ടിടങ്ങളിലെ ജലവിതരണം വിഛേദിക്കില്ല



ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ മുതൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി വരെയുള്ള ജോലികളിൽ തിരക്കിലാണ് സുൽത്താൻ. 6 മാസത്തെ ബഹിരാകാശ വാസത്തിലൂടെ അറബ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ദീർഘകാല ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയെന്ന റെക്കോർഡ് നേടും അൽഐനിൽ നിന്നുള്ള ഈ നാൽപത്തൊന്നുകാരൻ. നാസയ്ക്കും യുഎഇക്കും വേണ്ടി 200ലേറെ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളും ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമാണ് നെയാദി പങ്കാളിയാകുന്നത്. ഇതിൽ 20ലേറെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതും സുൽത്താനായിരിക്കും.

മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ പരീക്ഷണം. മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയിൽ പ്രത്യേക വസ്തുക്കൾ കത്തുന്നതെങ്ങനെ, ഹൃദയം, മസ്തിഷ്കം എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ടിഷ്യു ചിപ്പ് ഗവേഷണം, തരുണാസ്ഥി ടിഷ്യു ത്രീഡി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. ഹൃദ്രോഗം തടയുന്നതിനുള്ള തെറാപ്പിയും മരുന്നുകളും രൂപപ്പെടുത്താൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഹൃദയ കോശങ്ങളെയും പഠനവിധേയമാക്കി വരുന്നു.ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തക്കാളി വിളവെടുപ്പും നടത്തി.

രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽനിന്ന് സുൽത്താൻ അൽ നെയാദി സംസാരിക്കുന്നു.

ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പഠിക്കാൻ ഗവേഷകരെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു പരീക്ഷണവും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അൽ നെയാദി സ്ലീപ്പ് മോണിറ്ററിങ് ഹെഡ്‌ബാൻഡ് ധരിച്ച് വിവരങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ഫിസിയോളജി മൊഡ്യൂൾ ലാപ്‌ടോപ്പിലേക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു.

ഒഴിവു സമയം കുടുംബത്തെ വിളിക്കാനും വായിക്കാനും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും സിനിമ കാണാനും ഉറങ്ങാനും വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ബഹിരാകാശത്തെയും ഭൂമിയിലെയും അത്യപൂർവ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി ദുബായിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്‌പേസ് സെന്ററിനും സ്വന്തം സമൂഹമാധ്യമ ചാനലിനുമായി അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഈജിപ്തിലെ സഹാറ മരുഭൂമിയിലെ മണൽക്കാറ്റിന്റെ ദൃശ്യം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദുമായിട്ടായിരുന്നു ആദ്യ ലൈവ് ചാറ്റ്. പിന്നീട് യുഎഇയിലെ പൊതുജനങ്ങളുമായും സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുമായും സംവദിച്ചു.

10 ദിവസത്തെ ദൗത്യത്തിനായി മേയ് പകുതിയോടെ എത്തുന്ന 2 സൗദി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെയും അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഒരേസമയം 3 അറബ് വംശജർ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എത്തുന്നതും റെക്കോർഡായിരിക്കും.

English Summary : Sultan Al Neyadi completes one month in space, witnesses over 450 sunrises and sunsets