റോഡിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? അരുത്; അപകട വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് അബുദാബി പൊലീസ്

അബുദാബി ∙ ഇടതുവശത്തെ അതിവേഗ ലെയ്നിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നു വലതു വശത്തെ എക്സിറ്റിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വാഹനം ട്രക്കിലിടിച്ച ശേഷം റോഡ് ഡിവൈഡറിൽ തട്ടി അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന വിഡിയോ അബുദാബി പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടു. ഇത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനു ഭീഷണിയുയർത്തി വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പായാണ് വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വളരെ പെട്ടെന്നു തന്നെ ഇത് വൈറലാകുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട എക്സിറ്റിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എക്സിറ്റെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നു പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

പെട്ടെന്നുള്ള ലെയ്ൻ മാറ്റം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവന് കൂടി ഭീഷണി

അതിവേഗ ലെയ്നിലൂടെ നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലത് എക്സിറ്റിലേയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് മനസിലായത്. മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ അതിവേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ വലതു വശത്തേയ്ക്ക് ലെയ്നുകൾ മാറിമാറിപ്പോകുന്നു. മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ തട്ടി തട്ടിയില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ആ മാറ്റം. തീർച്ചയായും ഇത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഡ്രൈവിങ്ങാണ്. സ്വന്തം ജീവനോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന പരുക്കൻ ഡ്രൈവിങ്.

അബുദാബിയിൽ ഒരു പ്രധാന ഹൈവേയിലെ തിരക്ക് കാണാതെ അശ്രദ്ധമായി എസ്‌യുവി ഒാടിച്ചയാളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വലതുവശത്തെ അവസാന ലെയ്നിലൂടെ വരികയായിരുന്ന ട്രക്കിലിടിച്ച ശേഷം എക്സിറ്റിലെ റോഡ് ഡിവൈഡറിൽത്തട്ടി വാഹനം മറിയുകയാണുണ്ടായത്. എസ്‌യുവി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൽ നിന്ന് (ഇടത് ലെയ്‌ൻ) അങ്ങേയറ്റത്തെ വലത് ലെയ്‌നിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ട്രാഫിക്കിനെ തന്നെ മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നത് ഫോളോ-അപ്പ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്ററുമായി സഹകരിച്ച് ‘യു കമന്റ്’ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊലീസ് തയാറാക്കിയ വിഡിയോയിലുണ്ട്.

പെട്ടെന്നുള്ള വ്യതിയാനം ഒഴിവാക്കണം

ഡ്രൈവർമാരോട് പെട്ടെന്നുള്ള വ്യതിയാനം ഒഴിവാക്കാൻ അബുദാബി പൊലീസിന്റെ ട്രാഫിക് ആൻഡ് പട്രോൾസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അഭ്യർഥിച്ചു. തെറ്റായ രീതിയിൽ മറ്റു വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ മറ്റ ുപാതയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴോ റോഡ് വ്യക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഡ്രൈവറെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന അശ്രദ്ധമായ രീതിയിൽ പാതകൾക്കിടയിൽ നീങ്ങരുത്, മറ്റൊരു വഴിയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായ പാതയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് വൻ ട്രാഫിക് പിഴയും ബ്ലാക്ക് പോയിന്റും ലഭിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

English Summary: Negligent motorist changes lanes without noticing traffic, gets hit by truck in Abu Dhabi