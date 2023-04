മസ്‌കത്ത് ∙ ഒമാനിലെ മുസന്ദം ഗവര്‍ണറേറ്റിലെ ഖസബ് തുറമുഖത്ത് ബോട്ടുകള്‍ക്ക് തീ പിടിച്ച് ഒരു വിദേശി മരിച്ചു. മൂന്നു വിനോദ സഞ്ചാര ബോട്ടുകള്‍ക്കാണ് തീ പിടിച്ചത്. വിവിധ രാജ്യക്കാരായ 11 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. യുറോപ്യന്‍ വംശജനാണ് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചതെന്നും സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് ആന്റ് ആംബുലന്‍സ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം മോര്‍ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. പരുക്കേറ്റവര്‍ക്ക് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്‍കുകയും വിദഗ്ധ പരിചരണത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

മറ്റൊരു സംഭവത്തില്‍ ഖസബ് വിലായത്തില്‍ ബോട്ട് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് കടലില്‍ കുടുങ്ങിയ 15 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ബോട്ടാണ് സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടര്‍ന്ന് കടലില്‍ കുടുങ്ങിയത്. എട്ടു ഒമാനി പൗരന്മാരും ഏഴു വിദേശികളുമാണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

