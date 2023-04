നന്മനിറഞ്ഞവൻ ഗുരുചരൺ സിങ്; ദുബായ് പള്ളിയിലെ സുന്ദരകാഴ്ചയിൽ കണ്ണുനട്ട് വിശ്വാസികൾ

ദുബായ് ∙ റമസാനിലെ പുണ്യ കാഴ്ചകളിലൊന്നായി ബർദുബായ് വലിയ പള്ളിയിലെ ഇൗ മനോഹര രംഗം. പ്രാർഥനാ സമയത്ത് വിശ്വാസികൾ അംഗശുദ്ധി വരുത്തി പള്ളിയിലേയ്ക്ക് വേഗത്തിൽ കയറിച്ചെല്ലുമ്പോൾ അലക്ഷ്യമായി അഴിച്ചുവയ്ക്കുന്ന പാദരക്ഷകൾ കൃത്യമായി വരിയൊപ്പിച്ച് ഒരുക്കുന്ന സിഖ് മത വിശ്വാസിയായ ഗുരുചരൺ സിങ്ങാണ് ഏവരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇൗ റമസാൻ തുടക്കം മുതൽ ഇശാ നമസ്കാര (രാത്രി നമസ്കാരം)ത്തിന് എത്തുന്നവരുടെ കണ്ണിനു കുളിരാവുകയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഗംഗ നഗർ സ്വദേശി ഗുരുചരൺ സിങ്ങിന്റെ ഇൗ സദ്പ്രവൃത്തി. ചെരിപ്പുകളുടെ ജോഡികൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞുകണ്ടെത്തി സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് അത് കൃത്യമായി വയ്ക്കുന്നത് കണ്ട് പ്രാർഥനയ്ക്കെത്തുന്നവർ പലരും ഇദ്ദേഹത്തെ ആശ്ലേഷിച്ച് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ബർദുബായിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഷക്കീർ കോളയാട് ഇൗ കാഴ്ച തന്റെ മൊബൈലിൽ പകർത്തി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചതോടെ സംഭവം വൈറലാകുകയും ചെയ്തു.

ഭവനങ്ങളിലായാലും ആരാധനാലയങ്ങളിലായാലും പാദരക്ഷകൾ അഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് വൃത്തിയിലും വെടിപ്പിലും ആകുന്നതു കുടുംബങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലും ഐക്യവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവുമെന്നതിനാലാണ് താനീ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഗുരുചരൺ സിങ് പറഞ്ഞു. ആ െഎക്യവും െഎശ്വര്യവും പ്രാർഥിക്കാൻ വരുന്നവരിലും മറ്റെവിടെയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സമയം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് നേരവും താൻ വന്ന് ഇൗ സേവനം ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്നാണ് ബർദുബായിൽ സ്വന്തമായി ഫുഡ്‌സ്റ്റഫ് കമ്പനി നടത്തുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

ബർദുബായിലെ പള്ളിയങ്കണത്തിൽ ചെരിപ്പുകൾ അടുക്കിവയ്ക്കുന്ന ഗുരുചരൺ സിങ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബർദുബായ് വലിയ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇശാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു താൻ ഗുരു ചരൺ സിങ്ങിനെ കണ്ടതെന്ന് ഷക്കീർ കോളയാട് മനോരമ ഒാൺലൈനിനോട് പറഞ്ഞു. പള്ളിയിൽ പ്രാർഥനയ്ക്കായി കയറിയവർ പുറത്തു പരക്കെ അലക്ഷ്യമായി അഴിച്ചു വച്ച ചെരിപ്പുകൾ ഒരാൾ ഓരോന്നിന്റെയും ജോഡി കണ്ടെത്തി പെറുക്കിയെടുത്തു കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഞാനാദ്യം കരുതിയത് പള്ളിയിലെ ശുചീകരണ ജീവനക്കാരൻ ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. പക്ഷേ, അതൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സിഖ് മതവിശ്വാസിയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കെന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഗുരുചരൺ സിങ്ങും ഷക്കീർ കോളയാടും.

ഒരു മുസ്‌ലിം ആരാധനാലയത്തിന് മുന്നിലുള്ള നൂറു കണക്കിനു ആളുകളുടെ ചെരുപ്പുകൾ സ്വന്തം കൈകൊണ്ടെടുത്തു അടുക്കി വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം നന്മമനസ്സ് നമ്മളേവരും കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ഷക്കീർ പറഞ്ഞു. പള്ളിയിൽ സ്ഥിരം വരുന്നവരോ പള്ളി പരിപാലകരോ ഒരിക്കൽ പോലും ചെയ്‌തു കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈയൊരു പ്രവർത്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസികൾ റമസാൻ പുണ്യം നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സ്നേഹാദരവ് നൽകുന്നു.

English Summary: Gurucharan singh helping those who come to the mosque in dubai