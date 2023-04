കുവൈത്തിൽ 15 അംഗ മന്ത്രിസഭ

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് അഹ്മദ് നവാഫ് അൽ അഹ്മദ് അൽ സബാഹിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 15 അംഗ മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വന്നു. മനാഫ് അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ഹജ്രിയെ പുതിയ ധനമന്ത്രി ആക്കിയതൊഴിച്ചാൽ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റമില്ല.

മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളും



∙ഷെയ്ഖ് തലാൽ ഖാലിദ് അൽ അഹമ്മദ് അൽസബാഹ് – ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, ആക്ടിങ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി.



∙ഡോ. ഖാലിദ് അലി മുഹമ്മദ് അൽ ഫദേൽ - ഉപപ്രധാനമന്ത്രി, കാബിനറ്റ് കാര്യം

∙ഡോ. ബദർ ഹമീദ് യൂസഫ് അൽ മുല്ല - ഉപപ്രധാനമന്ത്രി, എണ്ണ, ദേശീയ അസംബ്ലി കാര്യം

∙ഫഹദ് അലി സായിദ് അൽ ഷാല - മുനിസിപ്പൽ കാര്യം, വാർത്താവിനിമയം

∙അബ്ദുൽറഹ്‌മാൻ അൽമുതൈരി – വാർത്താവിതരണം, യുവജനകാര്യം

∙ഡോ. അഹ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് അൽഅവാദി – ആരോഗ്യം

∙ഡോ. അമാനി സുലൈമാൻ ബുക്കാമസ് -പൊതുമരാമത്ത്

∙ഡോ. ഹമദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ഹമദ് അൽ അദ്വാനി – വിദ്യാഭ്യാസം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം

∙ഷെയ്ഖ് സാലിം അബ്ദുല്ല അൽ ജാബർ അൽസബാഹ് – വിദേശകാര്യം

∙മായ് ജാസിം മുഹമ്മദ് അൽ ബഗ് ലി – സാമൂഹിക ക്ഷേമം, വനിതാ–ശിശു ക്ഷേമം

∙ഡോ. ആമിർ മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് - നീതിന്യായം. ഔഖാഫ്, ഇസ്‌ലാമിക കാര്യം

∙മുത്‌ലഖ് നായിഫ് ഒമർ അബു റഖ്ബ അൽഒതൈബി – ജലവൈദ്യുതി, പുനരുപയോഗ ഊർജം, ഭവനം

∙മുഹമ്മദ് ഉസ്മാൻ മുഹമ്മദ് അൽ അയിബാൻ – വാണിജ്യം വ്യവസായം

പാർലമെന്റുമായുള്ള സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി 23ന് സർക്കാർ രാജിവച്ചിരുന്നു. മാർച്ച് 5ന് ഷെയ്ഖ് അഹ്മദിനെ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിച്ച് കിരീടാവകാശി ഉത്തരവിറക്കി. മാർച്ചിൽ ഭരണഘടനാ കോടതി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അസാധുവാക്കുകയും 2020ലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണം.

English Summary: 15-member cabinet headed by Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah came into force in Kuwait.