ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക്: 24 മണിക്കൂറും ബസ് സർവീസ്

അബുദാബി∙ റമസാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ നിശാ പ്രാർഥനകൾക്ക് ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിൽ എത്തുന്നവരുടെ സൗകര്യാർഥം 24 മണിക്കൂറും ബസ് സർവീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയതായി സംയോജിത ഗതാഗത കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

അൽസാഹിയ, വാഹത് അൽ കരാമ എന്നീ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നാണ് ബസ് സർവീസ്.

ബസ് നമ്പർ 175

അൽറാഹയിലെ അൽസിനയിൽ നിന്നും ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് വഴി കോർണിഷിലേക്കും തിരിച്ചും ഒരു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് സർവീസുണ്ടാകും.

ബസ് നമ്പർ 94



വാഹത്അൽ കരാമ, ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക്, മംഷ അൽ സാദിയാത്ത് വഴി തിരിച്ചും 20 മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിൽ സർവീസുണ്ട്.

കൂടാതെ ഇവിടെ 100 ടാക്സികളും സർവീസ് നടത്തും.

