വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ അബുദാബി സർവകലാശാല

ദുബായ് ∙ ഓപ്പൺ എഐ വികസിപ്പിച്ച ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടൂളായ ചാറ്റ് ജിപിടി ഉപയോഗിക്കാൻ വിദ്യാർഥികളെയും അധ്യാപകരെയും സഹായിക്കുന്നതിന് അബുദാബി സർവകലാശാല (എഡിയു) മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപരവും ധാർമ്മികവുമായ ഉപയോഗത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഇത് പാഠങ്ങൾ കോപ്പിയടിക്കാതിരിക്കുക, വിദ്യാർഥികൾക്ക് പുതിയ ഉപകരണങ്ങളും രീതികളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കുന്നു.

ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങളുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനം സർവകലാശാല നൽകും. എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും അന്തസും മൂല്യങ്ങളും മാനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ഉപകരണം എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കാനാണ് തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അബുദാബി സർവകലാശാല ചാൻസലർ പ്രഫ. ഗസാൻ ഔവാദ് പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷം ആദ്യം, സർവകലാശാല ഡാറ്റയിലും സേവനങ്ങളിലും ജിപിടി-4-നെ സംയോജിപ്പിച്ച് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതികവിദ്യയ്‌ക്കായി ഒരു പുതിയ മാനദണ്ഡം സജ്ജമാക്കുമ്പോൾ തന്നെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയതും കാര്യക്ഷമവുമായ സേവനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ സംയോജനം വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും വലിയ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary : Abu Dhabi University to regulate use of ChatGPT in education