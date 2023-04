ട്യൂഷൻ ഫീസ് എത്ര വർധിക്കും? ഘടന പ്രഖ്യാപിച്ച് അബുദാബി; ഇസിഐ ഫലങ്ങൾ പുറത്ത്

അബുദാബി ∙ 2023/24 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള ട്യൂഷൻ ഫീസ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകൃത ഘടന പ്രഖ്യാപിച്ച് അബുദാബി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് എജുക്കേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് (എഡിഇകെ). വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് സൂചികയുടെ (ഇസിഐ) ഫലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

Read Also: 2 ദശലക്ഷം ദിർഹത്തിന്റെ വ്യാജ ഉൽപന്നങ്ങൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് അബുദാബി കസ്റ്റംസ്

2021/22 അധ്യയന വർഷത്തിലെ ഇർതികാ പരിശോധനകളിൽ മികച്ച റാങ്ക് നേടിയ സ്‌കൂളുകൾക്ക് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ട്യൂഷൻ ഫീസ് പരമാവധി 3.94 ശതമാനം വരെ വർധിപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. വെരിഗുഡ്: 3.38 ശതമാനം, ഗുഡ്: 2.81 ശതമാനം, അക്സപ്റ്റബിൾ, വീക്ക്, വെരി വീക്ക് എന്നിങ്ങനെ റേറ്റിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് വർധനവിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് സ്കൂൾ കുറഞ്ഞത് മൂന്നു വർഷമെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുകയും അംഗീകൃത പുതുക്കിയ ഫീസ് ഘടന പാലിക്കുകയും വേണം.

പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ

ഏറ്റവും പുതിയ ഇർതിഖാ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 11 സ്‌കൂളുകൾ 'ഔട് സ്റ്റാൻഡിങ്', 37 സ്കൂളുകൾ ‘വെരിഗുഡ്’, 85 സ്കൂളുകൾ ‘ഗുഡ്’, 63 സ്കൂളുകൾ ‘അക്സപ്റ്റബിൾ’, 1 സ്കൂൾ ‘വീക്ക്’ എന്നിങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സ്കൂൾ ബസ്. ചിത്രം: വാം.

വിദ്യാർഥികളുടെ നേട്ടങ്ങൾ, അവരുടെ വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ വികസനവും കഴിവുകളും, അധ്യാപനവും വിലയിരുത്തലും, പാഠ്യപദ്ധതി, വിദ്യാർഥികളുടെ സംരക്ഷണം, പരിചരണം, മാർഗനിർദേശം, പിന്തുണ, നേതൃത്വവും മാനേജ്മെന്റും എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റാങ്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഓരോ സ്കൂളിന്റെയും അക്കാദമിക്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡും 17 പ്രകടന സൂചകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

(ഫയൽ ചിത്രം)

കോവിഡ്19 കാലയളവിൽ രക്ഷിതാക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ട്യൂഷൻ ഫീസ് മൂന്നു വർഷത്തേയ്ക്ക് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. ഇൗ തീരുമാനം മാറ്റിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് സെന്റർ അബുദാബി (എസ്‌സിഎഡി), വ്യക്തിഗത സ്‌കൂളുകളുടെ 'ഇർതികാ' പരിശോധന സ്‌കോറുകൾ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് എമിറേറ്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് സൂചിക (ഇസിഐ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഫീസ് കണക്കാക്കുന്നത്.

English Summary: Abu Dhabi private schools can raise tuition fees for first time in three years